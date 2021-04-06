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Gündem 'Ordu Katar'a satıldı' iftirasını atanların gözleri yeni açıldı
Gündem

'Ordu Katar'a satıldı' iftirasını atanların gözleri yeni açıldı

Bloomberg haber ajansı, yaptığı haberle Türk savunma sanayini övdü. Her fırsatta hükümeti suçlayan Oda TV Türkiye'nin yaptığı atılımları görmek için ABD basının yapacağı haberi bekledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 21:56:00 -
'Ordu Katar'a satıldı' iftirasını atanların gözleri yeni açıldı

Türkiye'nin savunma sanayii alanında yaptığı atılımı, İngiltere'den Çin'e Çin'den ABD'ye kadar herkesin takdirini toplarken içimizdeki bazı hazımsızlar başarıyı gölgelemek istiyor. Türk ordusunun Katar'a satıldığı iftirasını bile atan Oda TV'nin gözü daha yeni açıldı.

ABD merkezli Bloomberg haber ajansı, Baykar Teknik Müdürü (CTO) Selçuk Bayraktar'ın Libya ve Azerbaycan'da yaşanan çatışmalarda önemli bir rol üstlendiğini kaleme aldı.

MIT (Massachusetts Institute of Technology) okulundan mezun olduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızıyla evli olduğu belirtilen Bayraktar'ın Türkiye'de İHA ve SİHA üretiminde merkez konumda olduğu aktarıldı.

Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB2 adlı SİHA'nın Libya ve Azerbaycan hükümetleri tarafından kullanıldığı ve bu SİHA'ların hükümetlerin çarpıcı sonuçlar almasını sağladığı belirtildi.

Haberde Bayraktar'ın, Erdoğan'ın kendine yetebilen bir Türk ordusu yaratma amacında merkezi bir rol üstlendiği vurgulanarak, "Bu teçhizatların Türkiye'de üretilmesi için atılan adımlar Ankara'nın tedirgin edici bir şekilde yeni müttefikler bulmasına ve geleneksel NATO müttefikleriyle arasının açılmasına yol açıyor" ifadesine yer verildi.

Herkes Türkiye'nin hakkını verirken habere yer veren karanlık Oda TV anlaşılan bundan haberdar olmak için ABD basınını beklemiş.

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