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Ordu Belediye BaşkanıYılmaz istifa etti!

AK Partili Belediye Başkanı Enver Yılmaz görevinden istifa etti.

18 Eylül 2018 Salı 16:34
Ordu Belediye BaşkanıYılmaz istifa etti!

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Enver Yılmaz görevinden istifa etti. Yılmaz, geçtiğimiz günlerde AK parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş hakkında sosyal medyada paylaşımlarda bulunmuş gelen tepkiler üzerine de paylaşımlarını silmişti. 

AK Parti Genel Merkezi, Numan Kurtulmuş'u hedef alan paylaşımlarıyla büyük tepki toplayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın istifasını istemişti. Yılmaz, son dakika kararıyla belediye başkanlığından istifa etti. 

NE OLMUŞTU?... Görevden alındığı yolundaki haberler üzerine Enver Yılmaz, twitter hesabından üst üste AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'u hedef alan tweetler attı. Kurtulmuş'un AK Parti'ye katılmadan önce yaptığı konuşmaya ilişkin video yayınlayan Yılmaz, "Edebinizi takının” diyerek partimize parmak sallayan, en ağır hakaretleri hiç çekinmeden sıralayan kişinin 8 yıl önceki sözleri…Demek ki, “Ne oldum değil, ne olacağım demeli!” ifadesini kullandı. Yılmaz, sosyal medyada tepkilere neden olan tweetlerini kısa süre sonra tamamen sildi.

PROTOKOL KAVGASI... Geçtiğimiz yıl Aybastı Perşembe Yayla Şenliğinde dönemin Ordu Emniyet Müdürü Suat Çelik ile Enver Yılmaz'ın korumaları arasında kavga çıkmıştı. O dönem Kültür ve Turizm Bakanı ve Ordu Milletvekili olan Numan Kurtulmuş, kavganın arasında kalarak şenliği terk etmişti. Numan Kurtulmuş ile Enver Yılmaz arasında bu olay nedeniyle küskünlük yaşandığı öne sürülmüştü. Emniyet Müdürü Suat Çelik de kendi isteğiyle Ordu Emniyet Müdürlüğünden merkeze gitmiş, ardından da Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına atanmıştı.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 16:34
  1. Enver Yılmaz
  2. AK Parti
  3. Ordu

YORUM YAZ

  • SAÇMALI yorumSAÇMALI yorum1 sa önce
    Çok ah aldın başkan çok...Birkaç tane üst geçit yapacağına, uluslararası yola 50 km radarı koyup çok canlar yaktın.Mazlumun parası, ahı kimseye yaramaz, bilmen gerekirdi.
Bugünkü Akit

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