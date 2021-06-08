  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Nijerya'daki faciada ölü sayısı arttı
Rus Dışişleri: Yaptırımlar sonsuza kadar sürecek
O ilçe arıcıların favorisi oldu
Yerli mühendislerin bor başarısı
Dünya Orban AB'deki veto kararlarını savundu
Dünya

Orban AB'deki veto kararlarını savundu

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin, Avrupa Birliği’nin (AB) dış politika kararlarını veto etmesinin hukuka uygun olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 03:12:00 -
Orban AB'deki veto kararlarını savundu

Macaristan Başbakanlık Ofisi tarafından paylaşılan dokümanda, Başbakan Orban, ülkesinin, Hong Kong ile ilgili ''siyasi ağırlık ve ciddiyetten'' uzak AB'nin ortak bildirisini imzalamadığı için Avrupa'da başta Almanya solu olmak üzere sol kesimin saldırısına uğradığını öne sürdü.

AB'nin ortak bildiri üretme geleneğine son vermesi gerektiğini çünkü bu tür adımların AB'yi komik duruma düşürdüğünü savunan Orban, ''Bunu veto ettik, eğer yüz defa daha sunsalar her defasında reddedeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Soğuk Savaş siyasetinin ve kültürünün dünya siyasetinde yeniden ortaya çıkmasının engellenmesi gerektiğine inandıklarını ve AB'nin de buna göre Çin politikası belirlemesi gerektiğini kaydeden Orban, ''Soğuk Savaş'ın yeniden başlaması, Avrupa, Orta Avrupa ve Macaristan'ın çıkarlarına aykırıdır. Bizim, gelişime, yeşil ve dijital gelişime ihtiyacımız var. Boykotlara, yaptırımlara, ders vermeye değil, işbirliğine, yatırıma, ticarete ve kültürel-bilimsel ilişkilere ihtiyacımız var.'' diye konuştu.

Orban, ülkesinin daha önce olduğu gibi gelecekte de uluslararası iş birliğini geliştirmek için elinden geleni yapacağını, AB antlaşmalarında yer alan haklarını kullanmaya devam edeceğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 7 Haziran'da yaptığı açıklamada, AB dış politika kararlarında oy birliği ilkesinin Avrupa'nın birlikteliğini riske attığını belirtmiş ve ''Bundan dolayı açık bir şekilde şunu söylemek gerekir; veto kaldırılmalı.'' şeklinde konuşmuştu.

Son dönemde Macaristan'ın vetosu nedeniyle İsrail ve Çin ile ilgili AB'de ortak açıklama yapılamamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay