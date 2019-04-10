Orantısız vücut psikolojiyi bozuyor

Op. Dr. Hakkı İzmirli, orantısız vücudun psikolojiyi bozduğunu söyledi.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hakkı İzmirli, uyluk germe ameliyatının uyluğun iç ve dış kısımlarındaki fazla deri ve yağın alınarak uyluğun daha diri görünmesi için yapılan bir ameliyat olduğunu ifade ederek,“Bu ameliyat çoğunlukla aşırı kilo kaybı sonrası oluşan veya diyet ve egzersize cevap vermeyen üst uylukta biriken aşırı cilt ve yağ dokusunu almak için yapılır. Beraberinde uyluk kontrünü düzeltmek için liposuction da kullanılabilir. Eğer sağlıklı bir yaşam tarzı yaşamak istiyor ve uygun kilonuzu korumakta kararlı iseniz uyluk germe ameliyatı size yeniden genç gözüken uyluk hatlarına sahip olmanıza yardımcı olabilir” dedi.

Op. Dr. İzmirli, uygun adayları ve ameliyatın avantajlarını şöyle sıraladı:

“Vücudunuza göre daha orantılı hatlara sahip, daha sıkı görünen uyluklara sahip olmak istiyorsanız.

Obezite cerrahisi geçirmiş iseniz veya uyluklarınızda gevşemeye sebep olan büyük miktarda kilo kaybı yaşadıysanız.

Sarkık ve gevşek uyluklara sahip olmak artık canınızı sıkıyorsa.

Uyluklarınızdaki fazlalık giyidiğiniz elbiselerin güzel durmasına engel oluyorsa uyluk germe ameliyatı için uygun aday olabilirsiniz

Avantajları

Giysileriniz ve mayo üzerinize daha iyi uyacaktır

Vücudunuz daha düzgün ve orantılı görünecektir.

Uyluğunuz daha daha sıkı, daha kıvrımlı ve genç görünecektir.

Dezavantajları

Mayo veya iç çamaşırı içinde kalan yara izi.

Pürüz ve tümseklenmeler için ikinci bir işlem gerekebilir”

Uyluk germe ameliyatı genel anestezi altında yapıldığını kaydeden Op. Dr. İzmirli, “Genellikle 2-3 saat sürer. Kasık bölgesine yapılan bir kesi ile bölgedeki gevşemiş olan fazla deri ve yağ uyluk iç yüzü boyunca çıkartılır. İşleme gerek olursa liposuction da eklenebilir. Aynı işlem karşı taraf uyluk için de yapılır. Ameliyat sonrası bir süre morluk, şişlik ve ağrı olabilir. İçerde birikebilecek sıvıları dışarı atmak için güvenlik tedbiri olarak dren dediğimiz plastik küçük tüpler yerleştirilir. Drenler 1-2 gün sonra çekilir. Hasta 1 gece hastanede misafir edilir. İlk 2-3 hafta fazla ayakta kalınmaması ve yürünmemesi istenir. Bir ay boyunca özel bir korse giymesi önerilir. 3-5 hafta sonra şişlikler yok denecek kadar azalır. 3 haftadan sonra araç sürmeye ve yürümeye izin verilir. Koşma ve ağırlık kaldırma gibi daha ağır aktiviteler ise 6-8. haftadan sonra yapılabilir” ifadelerini kullandı.

Op. Dr. İzmirli, sağlıklı beslenme, kilo kontrolü ve egzersiz ile uyluk germe ameliyatınızın sonuçları oldukça uzun sürdüğünü vurgulayarak, “En güzel ve sağlıklı sonuçlar için ve tabi ki güvenlik açısından herhangi bir değişiklik fark ettiğinizde doktorunuzun önerdiği zamanlarda kontrollere gelmeniz oldukça önemlidir” dedi.