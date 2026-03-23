Arad Kan Ağlarken Netanyahu kahkaha atıyor: Bunlar insan olamaz
Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

İran’ın füze saldırılarıyla sarsılan İsrail’in Arad kentinde yıkım ve İsrailliler için acı hakimken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bölgeye yaptığı ziyarette sergilediği tavırlar "pes artık" dedirtti. Resmi verilere göre (İsrail ölü sayısı vermiyor)10’u ağır 84 yaralının olduğu, binaların enkaza döndüğü bir ortamda Netanyahu’nun çevresindekilerle şakalaşması ve kahkahalar atması büyük bir skandal olarak kayıtlara geçti.

Bölgede incelemelerde bulunmak ve mağdur olan sivillere moral vermek amacıyla Arad’a giden Netanyahu, kameralara yansıyan "diğer" açılarda bambaşka bir görüntü sergiledi. ABD merkezli sosyal medya platformlarında hızla yayılan görüntülerde, Netanyahu ve üst düzey kurmaylarının, füze saldırısının izlerini taşıyan yıkıntıların hemen yanı başında oldukça neşeli oldukları görülüyor.

Acının Ortasında Kahkaha Tufanı

Halk kan ağlarken, yıkılan yuvaların önünde sergilenen bu lakayıt tavırlar, İsrail yönetiminin kendi vatandaşına karşı olan samimiyetini de bir kez daha sorgulattı.

Onlarca İsraillinin öldüğü enkazın önünde Netanyahu'yu dinleyen görevliler de son derece mutlu görünüyor.

Hangi Ruh Haliyle Gülüyorlar?

Normal bir devlet adamının, onlarca yaralının ve büyük bir maddi hasarın olduğu böylesi bir "zor akşamın" ardından kederli ve vakur bir duruş sergilemesi beklenirdi. Ancak Netanyahu ve ekibi, sanki bir felaket bölgesinde değil de bir kutlamadaymışçasına gülüp eğlenerek halkın acısıyla adeta alay etti.

Kamuoyunda "Bu neyin sevinci?" soruları yükselirken, bu durumun Netanyahu'nun içine düştüğü siyasi sıkışmışlığı örtbas etme çabası mı yoksa insani duygulardan tamamen uzaklaşmış bir ruh halinin yansıması mı olduğu merak ediliyor.

Netanyahu'nun zor gecesi: Her cephede sarsılıyoruz!

Yorumlar

Ccc

Kelleye bakılırsa montaj gibi... Sanki orada değilde oradaymış gibi hazırlanmış bir videoya benziyor.

Angaralı

Katil nee planlıyor.
