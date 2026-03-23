Arad Kan Ağlarken Netanyahu kahkaha atıyor: Bunlar insan olamaz

Bölgede incelemelerde bulunmak ve mağdur olan sivillere moral vermek amacıyla Arad’a giden Netanyahu, kameralara yansıyan "diğer" açılarda bambaşka bir görüntü sergiledi. ABD merkezli sosyal medya platformlarında hızla yayılan görüntülerde, Netanyahu ve üst düzey kurmaylarının, füze saldırısının izlerini taşıyan yıkıntıların hemen yanı başında oldukça neşeli oldukları görülüyor.

Acının Ortasında Kahkaha Tufanı

Halk kan ağlarken, yıkılan yuvaların önünde sergilenen bu lakayıt tavırlar, İsrail yönetiminin kendi vatandaşına karşı olan samimiyetini de bir kez daha sorgulattı.

Onlarca İsraillinin öldüğü enkazın önünde Netanyahu'yu dinleyen görevliler de son derece mutlu görünüyor.

Hangi Ruh Haliyle Gülüyorlar?

Normal bir devlet adamının, onlarca yaralının ve büyük bir maddi hasarın olduğu böylesi bir "zor akşamın" ardından kederli ve vakur bir duruş sergilemesi beklenirdi. Ancak Netanyahu ve ekibi, sanki bir felaket bölgesinde değil de bir kutlamadaymışçasına gülüp eğlenerek halkın acısıyla adeta alay etti.

Kamuoyunda "Bu neyin sevinci?" soruları yükselirken, bu durumun Netanyahu'nun içine düştüğü siyasi sıkışmışlığı örtbas etme çabası mı yoksa insani duygulardan tamamen uzaklaşmış bir ruh halinin yansıması mı olduğu merak ediliyor.