Gazze’de can kaybı 72 bin 72 bin 263'e yükseldi! Ateşkes bile eli kanlı katili durduramadı

İşgalci İsrail ordusunun Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde yürüttüğü soykırım faaliyetlerinde bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Sözde "ateşkes" kararına rağmen saldırılarına bir an olsun ara vermeyen Siyonist çete, masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 263’e yükseldiğini duyurdu. Ramazan Bayramı’nı bile kana bulayan işgal rejimi, enkaz altında binlerce şehit bırakarak insanlık tarihinin en büyük utancına imza atıyor.