Gazze’de can kaybı 72 bin 72 bin 263'e yükseldi! Ateşkes bile eli kanlı katili durduramadı

İşgalci İsrail ordusunun Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde yürüttüğü soykırım faaliyetlerinde bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Sözde "ateşkes" kararına rağmen saldırılarına bir an olsun ara vermeyen Siyonist çete, masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 263’e yükseldiğini duyurdu. Ramazan Bayramı’nı bile kana bulayan işgal rejimi, enkaz altında binlerce şehit bırakarak insanlık tarihinin en büyük utancına imza atıyor.

#1
Dünyanın gözü önünde cereyan eden modern zamanların en kanlı soykırımı, Siyonist İsrail’in gözü dönmüş saldırılarıyla devam ediyor. Ekim 2023’te başlayan ve masum çocukları, kadınları, yaşlıları hedef alan sistemli imha operasyonunda can kaybı korkunç boyutlara ulaştı. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’nın son verilerine göre, şehit sayısı 72 bin 263’e, yaralı sayısı ise 171 bin 944’e yükseldi. Müslüman coğrafyasının kalbi Gazze, Batı’nın sessizliği ve işgalcinin pervasızlığı arasında varoluş mücadelesi veriyor.

#2
İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 263'e ulaştı.

#3
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

#4
Açıklamada, Ramazan Bayramı'nın başladığı 20 Mart'tan bu yana Gazze'deki hastanelere 9 ölü ve 30 yaralının getirildiği kaydedildi.

#5
Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 687 kişinin öldürüldüğü, 1845 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 756 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

#6
İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatnı kaybedenlerin sayısının 72 bin 263'e, yaralı sayısının da 171 bin 944'e yükseldiği bildirildi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

