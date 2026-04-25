Oracle Red Bull Racing Aracı, 5 Yıl Aradan Sonra İstanbul Sokaklarına Geri Döndü

SON DAKİKA
İçimizdeki Ermeniler yine sahnede Barış Yarkadaş’ı terleten FETÖ sorusu: CHP’li eski vekilin zor anları Teknolojinin kalbi SAHA 2026'da sahne alacak Uçuş öncesi milli ve yerli güvence Sırt dönme eyleminden sonra ikinci mehter krizi! Mehter marşını böyle kapattı Kadıköy’de uyuşyurucu üssüne dönen gece kulüplerine dev operasyon! Bayram Ali Öztürk, Hızır Ali Hoca cinayetleri ve Başbağlar katliamı dosyaları yeniden açılsın Barış Yarkadaş’ın sözleri doğruysa bu bir ihanettir: Özgür Özel biliyordu ve halkı bile bile sokağa döktü Amerikalı gezgin kendisini HÜDA PAR mitinginde buldu! Muazzam görüntüler 30 bin çadır Sudan’a ulaştı 5 kıtada, 84 ülkede Türkiye’nin eli var Kuryenin ateist müşteriyle imtihanı sosyal medyada gündem oldu
Spor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Oracle Red Bull Racing aracının 5 yıl aradan sonra Türkiye’ye dönüşüne özel, Red Bull Racing Test ve Yedek Pilotu Yuki Tsunoda İstanbul’a geldi. Haydarpaşa Limanı ve Kız Kulesi gibi şehrin önemli kültürel alanlarını turlayan Tsunoda, Red Bull sporcusu Hande Baladın ile İstanbul Park’ta bir araya geldi.

İki gün boyunca Oracle Red Bull Racing aracı, Yuki Tsuanda’nın sürüşüyle İstanbul’un simge noktalarını, şehrin tarihi ve kültürel alanlarını gezdi. Aracın Dolmabahçe’de başlayan yolculuğu, Haydarpaşa Limanı ve Kız Kulesi’nin önünden devam ederek, 5 yıl aranın ardından Formula 1® heyecanını İstanbul sokaklarına taşıdı.

Red Bull Racing Test ve Yedek Pilotu Yuki Tsunoda, Formula 1®’in 2027’de Türkiye’ye gelişinin açıklanmasının ardından, İstanbul Park’ta gerçekleştirilen özel buluşmada Red Bull sporcusu Hande Baladın ile bir araya geldi.

İstanbul’un farklı noktalarında gerçekleştirilen tanıtım sürüşleriyle şehir, Formula 1® atmosferini yeniden hissetti. Tanıtım, Türk kültürünün geleneksel uğurlamalarından birine de sahne oldu. Oracle Red Bull Racing aracının “sağ salim gidip, yeniden gelmesi” dileğiyle arkasından su döküldü.

Red Bull Racing Test ve Yedek Pilotu Yuki Tsunoda, İstanbul’da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Yeniden İstanbul’da olmak şahane bir duygu. Geçen sefer fazla gezme fırsatım olmamıştı. Bu sefer hem şehri gezdim, hem de çok güzel yemekler yedim. İstanbul Park harika bir pist. Burada sürüş yapmaktan çok keyifli.” ifadelerini kullandı.

Hande Baladın ise Yuki ile 5 yıl aradan sonra bir araya gelmelerinin mutluluğunu yaşadığının altını çizerek, “Oracle Red Bull Racing aracını yakından deneyimlemek ve aracın direksiyonunu tutmak oldukça heyecan vericiydi. Yuki ile 2021’de yine İstanbul’da bir araya gelmiştik. Bir Red Bull sporcusu olarak Oracle Red Bull Racing ekibiyle Türkiye’de görmekten dolayı mutluyum, önümüzdeki sene yarışları yakından takip edeceğim.” dedi.

 

 

Genç pilot Japonya GP'yi kazandı! Formula 1 tarihine geçti
Genç pilot Japonya GP'yi kazandı! Formula 1 tarihine geçti

Spor

Genç pilot Japonya GP'yi kazandı! Formula 1 tarihine geçti

Formula 1 heyecanı yeniden Türkiye’de! Erdoğan: Kusursuz organizasyonlara ev sahipliği yapacağız
Formula 1 heyecanı yeniden Türkiye’de! Erdoğan: Kusursuz organizasyonlara ev sahipliği yapacağız

Gündem

Formula 1 heyecanı yeniden Türkiye’de! Erdoğan: Kusursuz organizasyonlara ev sahipliği yapacağız

