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Öpücük hastalığına dikkat!

Çevremizden çoğu defa duymuşsunuzdur; ‘Öpmeye doyamadım, çok tatlı. İnsanın yiyesi geliyor!’

13 Ekim 2018 Cumartesi 19:38
Öpücük hastalığına dikkat!


Oysa çocukları, sevgiden de olsa öpücüklere boğmak hiç de doğru değil. Hele yabancıların, yani tanımadığınız kişilerin çocuğunuzu öpmesine izin vermeniz büyük bir hata.

‘Tanımadığım biri çocuğumu niye öpsün?’ diyebilirsiniz ama milletçe içimizdeki çocuk sevgisi, her şeyi yaptırıyor bize.

Bir bebek gördük mü, sokakta ya da herhangi bir mekanda gidip, pat bir öpücük kondurabiliyoruz.

Bu davranışla tükürükte taşınan ve son yıllarda bebekleri ve küçük çocukları da tehdit eden ‘Öpücük Hastalığı’na yakalatıyoruz..

Ne öpülsün, ne de öpsün bebekler.. “Hadi şuracıktan öp bakim..” diyerek onlara yanağınızı falan uzatmayın..

Bebek ve çocuklarda öpücük hastalığının bulaşmasının çocukla erişkin arasında yakın temas ya da dudaktan öpme ile bulaşıyor. Bu dudaktan öpmeyi genç anneler kızlar pek sık yapmakta. Bu durum enfeksiyon yapan virüsün tükürükle taşınmasına yol açıyor. Bu çocuk dünya tatlısı diyerek ağız ve ağız çevresinden öpülmemeli. Anne ve babalar yakınlığı ne olursa olsun, çocuklarını kucağına alıp öpmeye kalkan herkes kibarca uyarılmalı.

 

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 19:38
  1. öpücük hastalığı

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