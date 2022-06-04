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Siyaset Optimar’ın anketi! Başkan Erdoğan açık ara önde
Siyaset

Optimar’ın anketi! Başkan Erdoğan açık ara önde

2023 seçimlerine 1 yıldan az bir süre kalırken tüm siyasi partiler çalışmalarına başladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 11:25:00 -
Optimar’ın anketi! Başkan Erdoğan açık ara önde

RESUL EKREM ŞAHAN  ANKARA

Partilerin hazırlıkları devam ederken anket şirketleri de seçmenin nabzını tutmayı sürdürüyor. Seçimleri değerlendiren Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, şunları dile getirdi: “Baskın şekilde birisinin önde olduğu durum söz konusu değil. Oradaki süreçte gri alan diyeceğimiz bir alan var. Yeniden Refah Partisi, Türkiye Değişim Partisi, Zafer Partisi gibi partilerin hangi ittifak içerisinde olacağına göre, seçim süreci belli olacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise durum biraz daha farklı. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde şu anda Recep Tayyip Erdoğan açık uçlu sorularda önde. Oradaki süreçte adaylara göre önümüzdeki dönemde yaptığımız araştırmalarla daha sağlıklı olacak. Halkın şu anda birinci gündemleri arasında ekonomi yer alıyor. Ama ekonominin bu kadar problem olarak önümüze çıkmasına rağmen, AK Parti oylarında da çok ciddi bir düşüş yok. Bir önceki seçime göre 4-5 puanlık düşüş var. Ama bu da tamamen AK Parti’nin oylarının düştüğü yorumunu getirmez.”

2022 Süleyman Çelebi yılı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılının “Süleyman Çelebi Yılı” olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayınladı. “Mevlid”in yazarı Çelebi’nin vefatının 600. yılının UNESCO tarafından anma ve kutlama yıldönümleri arasına alındığının hatırlatıldığı genelgede, “Süleyman Çelebi’yi rahmetle yâd etmek amacıyla yıl boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenecektir” denildi.

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