Optimar Araştırma'dan çarpıcı çıkış: Bizi onlarla karıştırmayın
Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine 2 gün kala yaptıkları son anketin sonuçlarını paylaştı. 9-11 Mayıs tarihleri arasında 81 ilde 5 bin 950 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Optimar anketinden bomba sonuçlar geldi. Bu sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda bitip bitmeyeceği sorusu da cevabını bulmuş oldu. Araştırmaya göre; Muharrem İnce: 1,5 , Sinan Oğan: 3,4 , Kemal Kılıçdaroğlu: 44,7 , Recep Tayyip Erdoğan: 50,4 alıyor.
Sonuçlarının paylaşılmasının ardından Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir'den flaş bir tweet daha geldi.
Daşdemir, "Araştırma işi kamuoyunun namusudur! İstatistik biliminin yönlendirmesi ve kısıtlarıyla işimizi az eksiği ve az fazlasıyla hakkıyla yapmaya çalışıyoruz. Bizi, müşterisini, kitlesini ve ABD’yi memnun etmekle mükellef Anket Kalpazanlarıyla karıştırmayınız!.." ifadelerini kullandı.
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