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Gündem Optimar Araştırma, 'Koronavirüs aşısı yaptıracak mısınız?' diye sordu! İşte sonuç
Gündem

Optimar Araştırma, 'Koronavirüs aşısı yaptıracak mısınız?' diye sordu! İşte sonuç

Optimar Araştırma, Türkiye'de birkaç haftadır devam eden aşı tartışmalarına ilişkin çarpıcı bir anket yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 11:06:00 -

Koronavirüs vakalarının hızla arttığı bu günlerde tüm dünyada gözler, aşı çalışmalarına çevrildi.

Vakaların ilk görüldüğü günden bu yana yaklaşık 1,5 milyon kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsü, ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar süratle devam ediyor.

On binlerce denek üzerinde devam eden çalışmalar sonrası şirketler üç faz olarak gerçekleştirdikleri aşı çalışmalarının başarılı sonuçlarını açıklamaya başladı
Umut veren haberlerle birlikte aşılama işlemlerinin ne zaman ve nasıl yapılacağı da merak ediliyor.

Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak, yan etkileri var mı, aşı yaptırmak zorunlu mu gibi sorular vatandaşların gündemine geliyor.

Optimar Araştırma da, konu ile ilgili Türkiye'nin nabzını tuttu.

2253 kişi ile 3-9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen ankette salgın nedeniyle uygulamaya geçirilen yeni tedbirlere ilişkin kanaatler soruldu.

Sorulan sorular ve cevapları şu şekilde;

Herhangi bir yakınınıza korona teşhisi konuldu mu?

Katılımcıların %39,6'sı bir yakınına koronavirüs teşhisi konduğunu belirtiyor. Yüzde 56,2'si ise hayır cevabını verdi. Bilmiyorum diyenlerin oranı ise yüzde 4,2.

Koronavirüsün sağlık tehdidi oluştrduğunu düşünüyor musunuz?

Evet yanıtını verenlerin oranı %85 hayır diyenlerin oranı ise 13,4 oldu.

Koronavirüs aşısı yaptırır mısınız?

Katılımcıların %52,4'ü aşı olmaya olumlu bakarken %39,2'si uzun dönem etkilerini görmeden olmayacağını ve %8,4'ü aşıya karşı olduğunu ifade etti.

Salgın tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?

Ankete katılanların yüzde 56,8'i yeni tedbirleri yetersiz bulurken yüzde 35,6'sı yeterli olduğu yönünde karar bildirdi. Kısıtlamaların gereksiz olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 7,6.

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