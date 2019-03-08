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OPPO telefonlar Türkiye’de!

Dünya genelinde faaliyet gösteren ve en büyük dördüncü akıllı telefon geliştirici ve üreticisi konumunda olan OPPO resmen Türkiye faaliyetlerine başladı.

08 Mart 2019 Cuma 11:30
OPPO telefonlar Türkiye’de!

Firma ürünleri hakkında bilgi sahibi olan ve merakla bekleyen teknoloji severler için müjdeli haber verilebilir. OPPO telefonlar Türkiye’ye giriş yaptı. OPPO firmasının kısa sürede Pazar payını ve önemini artırması beklenmektedir.

Türkiye’de ki faaliyetlerden sorumlu olan genel müdür ise Weijian Zhou olarak basına tanıtıldı. ABD merkezli olarak faaliyet gösteren IDC isimli araştırma ve veri şirketine göre dünyanın ilk dört büyük akıllı telefon üreticisinden bir tanesi OPPO. Dünya genelinde 35 farklı ülke genelinde faaliyetlerine devam etmektedir. İstanbul Ataşehir merkezli olarak ilk çalışma ofisi faaliyete geçirilmiştir.

OPPO şirketi 2004 yılında Çin’de kurulan bir yazılım ve teknoloji şirketidir. Donanım, tasarım ve yazılım konularında paydaşlarından bir adım önde olan model ve markalar ülkemizde önemli bir Pazar payına sahip olacağı değerlendirilmektedir.

OPPO Akıllı Telefon Modelleri

Yüksek teknoloji ve gelişmiş seçeneklere sahip olan akıllı telefon üreticisi OPPO telefonlar Türkiye’ye giriş yaptı. Ülkemizde de faaliyete geçen ve Pazar içinde yer alacağı bilgisi paylaşılan OPPO firmasına ait olan ve dikkat çekici özelliklere sahip olan akıllı telefon modelleri ise şu şekildedir. Buna göre:

  • RX17 Neo: İnce dokunuş ile aktif hale gelen parmak iz sensoru, 6.4 inç boyuta sahip damla ekran özelliği bulunur,
  • RX 17 Pro: Gece görüşü ve çekim kalitesi ile dikkat çekiyor. Akıllı kamera ve optik sabitleme özelliği ile bir adım öne çıkıyor,
  • AX7: 4230 mAH pil seviyesi ile ve damla ekranı ile öne çıkan modelin, 3D kavisli özellikte arka gövdesi bulunur.
  • OPPO F9, OPPO AX7, OPPO A7, OPPO R15 Pro diğer modeller arasında yer almaktadır.

OPPO Akıllı Telefon Fiyatları

 Pazara hızlı bir giriş yapan ve dünyada sınırları zorlayan tasarımlara sahip olan OPPO telefonlar Türkiye’ye giriş yaptı. Ürünleri ile dikkat çekici tasarımlara sahip olan firma, yeni yazılım desteği ile de büyüme alışkanlığına ara vermeksizin devam etme kararlılığında gözüküyor.

Fiyatları da sahip olduğu teknik kapasite ve çözünürlüğe göre bir adım daha geride olan firma modelleri göz kamaştırıyor.

Kaynak: https://cepkolik.com

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 14:20
  1. İstanbul
  2. OPPO telefonlar

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