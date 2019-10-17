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Oppo Reno 2 ve Oppo Reno 2Z'nin satış fiyatı ve özellikleri

Çin merkezli teknoloji üreticisi Oppo, yeni akıllı telefonlarını gün yüzüne çıkardı. Oppo Reno 2 ve Oppo Reno 2Z adını taşıyan iki yeni telefonun duyurusunu yapan şirket, ilk kez bu cihazlarını Londra'da gerçekleştirdiği etkinlikte dünyayla paylaştı. Peki Oppo Reno 2 ve Oppo Reno 2Znin özellikleri nelerdir? Oppo Reno 2 ve Oppo Reno 2Z'nin Türkiye satış fiyatı belli oldu mu? İşte detaylar...

17 Ekim 2019 Perşembe 12:54
Oppo Reno 2 ve Oppo Reno 2Z'nin satış fiyatı ve özellikleri

Çin merkezli teknoloji üreticisi Oppo, yeni akıllı telefonlarını gün yüzüne çıkardı. Oppo Reno 2 ve Oppo Reno 2Z adını taşıyan iki yeni telefonun duyurusunu yapan şirket, ilk kez bu cihazlarını Londra'da gerçekleştirdiği etkinlikte dünyayla paylaştı. Peki Oppo Reno 2 ve Oppo Reno 2Znin özellikleri nelerdir? Oppo Reno 2 ve Oppo Reno 2Z'nin Türkiye satış fiyatı belli oldu mu? İşte detaylar...

Türkiye pazarına bu yılın başında giren ve büyük yankı uyandıran Çin merkezli üreticiler, Oppo'nun tanıtımından sonra satışını da gerçekleştirmek için kolları sıvadı.

Oppo Reno 2 Teknik Özellikleri

Bu cihaz; 6,55 inç Dynamic AMOLED ekranında 2400×1080 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü Snapdragon 730G yonga'dan alırken, 8 GB RAM + 256 GB depolama alanı özelliklerini de beraberinde sunuyor.

Android 9.0 tabanlı Color OS 6.1 işletim sistemli akıllı telefon, 5.559 TL satış fiyatı ile alıcılarını bekliyor.

  • 48MP + 8MP + 1 MP +  2MP dörtlü kamera kurulumu
  • Qualcomm Snapdragon 730G işlemci
  • 8GB RAM
  • 256GB dahili depolama alanı
  • 6,55 inç Dynamic AMOLED ekran
  • 4.000mAh batarya
  • Android 9.0 işletim sistemi

Oppo Reno 2Z Teknik Özellikleri

Bu cihaz; 6,53 inç 2340×1080 piksel AMOLED ekrana sahip. 8GB RAM + 128GB depolama alanı ile birleştirilen Mediatek MT6779 Helio P90 işlemci yer alıyor. Aynı zamanda 16 megapiksel çözünürlüğünde bir pop-up selfie kamerasını barındırıyor.

20W hızlı şarj desteği ile güçlendirilen cihazın 4000 mAh'lik bataryası göz dolduruyor. Cihaz 3.799 TL satış fiyatı ile alıcılarını bekliyor.

  • 48MP + 8MP + 2MP +  2MP dörtlü kamera kurulumu
  • Mediatek MT6779 Helio P90 işlemci
  • 8GB RAM
  • 128GB dahili depolama alanı
  • 6,53 inç  AMOLED ekran
  • 4.000mAh batarya
  • Android 9.0 işletim sistemi
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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 12:54
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