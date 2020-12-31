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Ekonomi Opet’ten TürkTraktör servislerinde bakım yaptıranlara 50 lira yakıt puan hediye
Ekonomi

Opet’ten TürkTraktör servislerinde bakım yaptıranlara 50 lira yakıt puan hediye

Yeniakit Publisher
2020-12-31 13:54:44 -
Opet’ten TürkTraktör servislerinde bakım yaptıranlara 50 lira yakıt puan hediye

ANKARA (AA) - Opet ve TürkTraktör'ün birlikte hayata geçirdikleri kampanya kapsamında, TürkTraktör yetkili servislerinde bakım işlemi yaptıranlara, Opet istasyonlarındaki benzin veya motorin alışverişlerinde geçerli 50 lira değerinde yakıt puan hediye ediliyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akaryakıt sektörünün müşteri memnuniyeti lideri Opet, tüketici ihtiyaçlarını gözeten katma değerli hizmetlerine yenisini ekledi.

İhtiyaca özel uygulama ve kampanyalarla müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen şirket, Türkiye traktör pazarının lider üreticisi TürkTraktör ile yeni bir iş birliğine imza attı.

Bu kapsamda 15 Ocak 2021 tarihine kadar TürkTraktör yetkili servislerinde bakım işlemi yaptıranlar çiftçilere, Opet ve Sunpet istasyonlarından yapacakları benzin veya motorin alışverişlerinde kullanılabilecek 50 lira değerinde yakıt puan hediye edilecek.

Kampanyaya katılmak isteyenlerin cep telefonlarındaki mesaj bölümüne "TTBAKIM"ın yanı sıra kendilerine bildirilen katılım kodu ve cep telefon numaralarını aralarına birer boşluk bırakarak yazmaları ve 7276'ya kısa mesaj olarak göndermeleri gerekiyor.

Bu işlemin ardından, kazanılan hediye yakıt puanlar katılımcıların cep telefonuna yükleniyor. Yüklenen yakıt puanlar cepten tanıma uygulaması ile 31 Mart 2021 tarihine kadar Opet ve Sunpet istasyonlarında harcanabiliyor.

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