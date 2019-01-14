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Operasyonla gözaltına alınan 3 DHKP-C'li tutuklandı

İstanbul'da11 Ocak günü terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 18:32
Operasyonla gözaltına alınan 3 DHKP-C'li tutuklandı

İstanbul'da 3 gün önce DHKP-C'ye yönelik olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken 3'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Ocak günü terör örgütü DHKP-C'ye yönelik olarak operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D. ve Y.A. savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 3 şüpheliden ise C.I. ve A.K. tutuklandı. B.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcı serbest bıraktı ama başka bir suçtan hapis yatacak

Öte yandan, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan S.D.'nin farklı bir dosyadan 'Terör örgütüne üye olma' suçundan 4 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için şüpheli S.D. de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 18:32
  1. İstanbul
  2. DHKP-C
  3. DHKP-C operasyonu
  4. Tutuklama

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