Operasyonda ele geçirildi: İşte PKK'nın Türkiye raporu!

Haziran ayında Tunceli kırsalında düzenlenen bir operasyonda PKK'lıdan elegeçirlen bir raporu köşesine taşıyan Hürriyet yazarı Hande Fırat, rapordan bazı ayrıntılar paylaştı.

PKK’da özellikle kadın ve çocukların içinde bulunduğu “zor ve sıkıntılı şartlar” kendi raporlarına yansıdı. Hande Fırat’ın, raporun ayrıntılarını aktardığı yazısının satır başları şöyle:

“Gerçekten kötü bir durum biliyorum, söylemek bile insanı utandırıyor ama durumumuz bu.”

Bu son söz, Tunceli-Merkez-Vartinik Deresi bölgesinde yapılan operasyonda sığınak içerisinde ele geçirilen ve bir PKK’lı teröriste ait olan rapordan… Üst düzey bir kaynağım hem raporu hem de elindeki bilgileri paylaştı benimle. Ben de sizlerle paylaşacağım.

Haziran ayının son günlerinde Tunceli kırsalında eylem hazırlığı yapan teröristlere yönelik operasyon düzenlenmiş, o operasyonda bazı teröristler güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişti. O teröristlerden biri de sözde Dersim eyalet YPS gücünden Adnan Piro kod adlı Mahmut Alınbay idi. Alınbay’a ait belgeleri güvenlik güçleri ekim ayında Tunceli kırsalında bir sığınakta buldu. Alınbay’ın sözde halk savunma komutanlığına gönderdiği rapor da belgeler arasından çıktı. Örgütte özellikle kadınların içinde bulunduğu “sıkıntılı ve zor şartlar” ile karşı karşıya kaldıkları muamele rapora yansımış… Rapordaki ifadelere burada ayrıntılarıyla yer vermeyi doğru bulmuyorum.

Bu raporu gördükten sonra yurtiçindeki terör örgütü mensupları içindeki kadın ve çocukların sayısı ile katılım oranını merak ettim. Güncel rakamlarla Türkiye sınırları içinde PKK terör örgütüne mensup 538 terörist bulunuyor. Bunların 102’sinin kadın olduğu tespit edilmiş.

Gelelim çocuklara… Örgüte 2015-2018 yıllarında katılan 4 bin 884 kişiden 572’sinin (15 yaş ve altında) çocuk olduğu belirlendi. Burada kritik ve çok önemli bir gelişme var. Terörle her alanda mücadelenin ve dağa çıkmayı engellemek için politika geliştirmenin başarısı yıllara göre rakamlarla görülüyor. 2015 yılında örgütün dağa götürdüğü çocuk sayısı 521, 2016’da 46, 2017’de 4, 2018 yılında ise 1.

Başarı net bir biçimde görülüyor. Bir yandan ülkenin bekası, güvenliği için; diğer yandan başta çocuk, kadın olmak üzere insan hayatının önemi için mücadelenin ve politika geliştirmenin ne kadar önemli olduğu bir kere daha ortaya çıkıyor. Son dönemde “PKK/PYD/YPG” terör örgütünün güzellemesini sayfalarından, ekranlarından eksik etmeyen başta ABD olmak üzere Batı basını, keşke bir de konuyu bu yönden incelese…”