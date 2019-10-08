0553 313 94 23

Operasyon öncesi ABD medyasının Erdoğan-Trump yazısı dikkat çekti

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından birçok konuda ikna edilmesi, ABD basınında "Trump'la anlaşmak için ipuçlarına mı ihtiyacınız var? Erdoğan'a sormanız yeterli" başlığıyla yer buldu.

08 Ekim 2019 Salı 14:57
Operasyon öncesi ABD medyasının Erdoğan-Trump yazısı dikkat çekti

Çin, İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerin ardından Avrupa ülkeleriyle de büyük tartışmalar yaşayan ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmelerinin etkileri, dünya basınında geniş yer tutmaya devam ediyor.

ABD merkezli Bloomberg, konuyla ilgili olarak "Trump'la anlaşmak için ipuçlarına mı ihtiyacınız var? Erdoğan'a sormanız yeterli" başlıklı bir haber yayımladı.

Erdoğan'ın "Donald Trump'la anlaşma sanatının ustası" olduğu vurgulanan haberde, şunlar kaydedildi:

"ABD Kongresinde ve Pentagon'da öfkeyle karşılanan kararın alınması noktasında Erdoğan'ın Trump'a galip gelmesi kayda değer bir başarıdır. Erdoğan, Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sistemleri ve İran'a yönelik ambargonun tanınmaması gibi konularda her türlü yaptırım tehdidini savuşturdu."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 14:57
  1. Donald Trump
  2. S-400 füze savunma sistemleri
  3. S-400 füze savunma sistemi
  4. S-400 füze savunma sistem
  5. S-400
  6. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Boyun ağrısı için hangi doktora gidilir
    1. Boyun ağrısı için hangi doktora gidilir
    2. Yunanistan'a gitmek isteyen 38 kişi..
    3. Ceviz alışverişi sonu oldu!
    4. Ihlamur çayının faydaları nelerdir?..
    5. Rüştü Reçber'in yeni görevi belli oldu
    6. Yeşim Salkım’dan komik savunma!
    7. Operasyon öncesi ABD medyasının..
    8. Cüneyt Arkın’dan Trump’a tepki! ‘Sen..
    9. Washington Büyükelçisi'nden Haley'e..
    10. Kafa terlemesi için hangi doktora..
    11. 2019 Nobel Fizik Ödülü sahipleri belli..
    12. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı..
    13. Teröristler ne yapacağını şaşırdı!..
    14. Abdulkadir Selvi: PKK-YPG “Sırtımızdan..
    15. ABD'den sonra harekete geçtiler! Onlar..
    16. Vücutta yanma hissi için hangi doktora..
    17. Çavuşoğlu operasyon öncesi paylaştı!..
    18. ABD basınında itiraf gibi sözler:..
    19. PKK oraların üstünü örtmeye başladı!..
    20. Tam bir savaş provası! Komandolar göz..
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan operasyon açıklaması: Maddi olarak ne zarar gelse de...
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan operasyon açıklaması: Maddi olarak ne zarar gelse de...
    Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken açıklamalar! 'Erdoğan’ın taktiği'
    Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken açıklamalar! 'Erdoğan’ın taktiği'
    Ahmet Davutoğlu'ndan çok sert tepki: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan çok sert tepki: Bu kabul edilemez
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki

    Günün Karikatürü

    8 Ekim 2019
    Türkiye'nin operasyonu öncesi YPG'den ilk açıklama!
    Türkiye'nin operasyonu öncesi YPG'den ilk açıklama!
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!