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Operasyon başladı! Orgenaral Arif Çetin de bölge

Şırnak'ta Cudi Dağı'ndaki PKK teröristlere yönelik "Yıldırım-1" Cudi Operasyonu başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 14:37:00 - 2020-07-14 15:15:11
Operasyon başladı! Orgenaral Arif Çetin de bölge

Şırnak Cudi Dağı'nda geniş kapsamlı bir operasyon başlatıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Orgeneral Arif Çetin bölgede operasyonu takip ediyor.

Bakan Yardımcısı Ersoy, operasyonla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Örgütün hain emellerine hizmet edenlere karşı önceki gün Yıldırım 1 Cudi operasyonunu başlattık. Bu operasyonlarımız seri bir şekilde sürecek. Cudi Dağından başlayıp bugüne kadar adı terörle anılan hassas noktalarda devam edecek… Kato, Bestler Dereler… Aklınıza neresi gelirse... Bu coğrafya içinde tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemiz devam edecek."

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Yorumlar

Nmk

Rabbim ayaklarına taş degdirmesin.
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