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Siyaset "Operasyon ABD baskısıyla mı ertelendi?" sorusuna net cevap!
Siyaset

"Operasyon ABD baskısıyla mı ertelendi?" sorusuna net cevap!

Türkiye'nin Suriye'deki teröristlere yönelik operasyonunun ABD baskısıyla ertelendiği iddialarına dair konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bunları yaparken kimseden izin almadık. Aynı baskıyı o zaman da gördük ancak bu harekatları yaptık. Cumhurbaşkanımız 'Bir gece ansızın gelebiliriz' diye çok güzel ifade ediyor. Bunu isteyen istediği şekilde yorumlasın." dedi. Ayrıca Kalın, "Kendi ulusal güvenlik ve çıkarlarımızı ilgilendiren konularda ABD'den ve başkalarından izin almadan planlarımızı uyguluyoruz." diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 07:48:00 -
"Operasyon ABD baskısıyla mı ertelendi?" sorusuna net cevap!

Habertürk canlı yayınında gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a "Operasyon seçim sonrasına mı kalacak? Rusya ve ABD'den karşı baskı görünce frene mi bastık? Harekatı yapıyor muyuz?" soruları yöneltildi.

Sözcü Kalın, Suriye'nin kuzeyine 3 tane büyük askeri harekat düzenlendiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Bunları yaparken kimseden izin almadık. Aynı baskıyı o zaman da gördük ancak bu harekatları yaptık. Cumhurbaşkanımız 'Bir gece ansızın gelebiliriz' diye çok güzel ifade ediyor. Bunu isteyen istediği şekilde yorumlasın. Bize bir tehdit söz konusu olduğunda değerlendirme yapılır ve gereği yapılır. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal edecek hiçbir angajmanın içerisinde olmadık. Biz Suriye tarafında en az 6-7 milyonu bulundukları yerde tutuyoruz. Biz elbette mültecilerin Suriye'ye dönmelerini istiyoruz. Suriye tarafında şartların olgunlaşmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın Obama ve Merkel döneminde güvenli bölge çağrısı olsaydı, on binlerce insan Akdeniz'de hayatını kaybeder miydi? Suriye'de durum böyle olur muydu? O zaman madem ki yapmıyorsunuz, bizim yapacağımız operasyona da ses çıkarmaya hakkınız yok diyoruz. Girmeyeceğimizin garantisi yok, her an olabilir.

Kendi ulusal güvenlik ve çıkarlarımızı ilgilendiren konularda ABD'den ve başkalarından izin almadan planlarımızı uyguluyoruz. Karabağ savaşında Azerbaycan'ın yanında durduğumuzda Amerikalılar çok iyi yapıyor musunuz dediler bize. Tam tersine karşı karşıya geldik. Libya'da da öyle oldu. Yeri geldi İsrail'e çakıştık. En büyük baskıyı oradan yemedik mi? O zaman konuşuluyordu, bu iş bitti, şöyle yapacaklar vesaire. S-400 almışız biz NATO üyesi olarak. Bu bizim birinci tercihimiz değildi, Türkiye mecbur bırakıldı. Tercihimiz NATO ittifakı içerisinde güvenlik ihtiyacımızın karşılanmasıydı. Biz herhangi bir tereddüt içinde değiliz dış politikada. Bu herkesle köprüleri atmak, kavga atmak anlamına gelmiyor. Yeri geliyor kuyumcu nezaketiyle oluyorsunuz yeri geliyor elinizi masaya vuruyorsunuz. Daralmalar olur, genişlemeler olur. Belli konularda uzlaşırsınız, bakış açıları değişir. Stratejik mecburiyetlerle size geri gelirler. Biz dış politikamızda acaba ABD ne der, Avrupa ne der diye düşünmüyoruz. Kendi çıkarlarımız neyi gerektirirse. Anlaşabilirsek buyurun beraber yürüyelim diyoruz, anlaşamazsak yolumuzu yürüyoruz."

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Yorumlar

semöih öztürk

Milli hassasiyetimiz konusunda en küçük şüphemiz yok.Balkanlar'da ,Kafkaslar'da,Akdeniz'de ,Afrika'da velhasıl olmamız gereken her yerdeyiz.Hepsinden önemlisi mazlumların yanındayız.Bu ülkenin bir ferdi olmakdan dolayı iftihar ediyorum.Devletimle Hükümetimle iftihar ediyorum.İçimizdeki hainleri allah ıslah etsin.Herşeyin farkındayız.Hain,satılmış,aklını ve ruhunu kiraya vermiş namussuzlardan, haysiyetsizlerden daha bilgili,şuurlu,kuvvetli,sadık ve istikrarlıyız.Netice-i kelam biz buradayız.

Harun

Onlar alisti tabii gemimizi vuran yunan asilli abd li subay vurdum intikam icin dedigi halde bizim demirelin kaza diyerek gecistirmesine
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