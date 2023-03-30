OpenAI'nin sırrı ifşa oldu! Yapay zekada kıyamet alameti!

Yapay zekâ devi OpenAI, son aylarda ChatGPT ve GPT-4 yapay zeka dil modeliyle hem teknolojide hem de dünya ilerlemesinde çığır açtı. Şirketin geliştirdiği sohbet robotu, sınavlardan yüksek puan alırken üniversiteyi bile bitirdi. Öte yandan bu sohbet robotunun internet erişimine bile sahip olmaması 'acaba internet erişimi olsa ne olurdu?' sorularını beraberinde getirdi.

YAPAY ZEKAYI İNSAN ZEKASI SEVİYESİNE ULAŞTIRACAK

Ünlü yapay zeka geliştiricisi Siqi Chen, üzerinde çalışılan GPT-5’in hangi yeteneklere sahip olacağı hususunda bilgiler verdi. Chen’in iddialarına göre henüz ne zaman çıkacağı belli olmayan yeni GPT güncellemesi birçok yenilikle birlikte gelecek.

YENİ ÇAĞ BAŞLIYOR

Yapay genel zekâyı (AGI) seviyesine ulaşacak bu yeni güncellemeyle ChatGPT'nin artık bir insanın yapabileceği herhangi bir görevi kelimenin tam anlamıyla gerçekleştirebileceği yeni bir seviyeye ulaşması anlamını taşıyor. Yani bu türe dahil olan bir model, tıpkı filmlerde gördüğümüz gibi insanların gerçekleştirebileceği her şeyi anlayıp öğrenebiliyor ve adeta insanlardan ayırt edilemez bir hâl alıyor.

Bu kapsamda, bir sese kavuşacak olan yapay zeka, insanlarla sohbet edebilecek, onların dertlerini anlayıp çözüm önerisi sunabilecek.

Oldukça korkutucu olan bu geliştirme bir yandan da bilimin ve yapay zekanın geldiği son noktayı göstermesi açısından önem arz ediyor.

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