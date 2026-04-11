OpenAI, Stargate UK veri merkezi planını durdurdu

OpenAI, Nvidia ile birlikte yürüttüğü ve Birleşik Krallık’ın yapay zeka altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen Stargate UK projesinde geri adım attı. Şirket, ülke içinde kurulması planlanan veri merkezi yatırımı için süreci geçici olarak durdurma kararı aldı.

Bu adım, son dönemde yapay zeka yatırımlarında hız kesmeyen teknoloji dünyasında dikkat çeken gelişmelerden biri olarak öne çıktı. Özellikle egemen yapay zeka altyapısı hedefiyle şekillenen projede yaşanan bu duraklama, İngiltere’nin teknoloji planları açısından da yakından izleniyor.

YÜKSEK ENERJİ MALİYETİ VE BELİRSİZLİK ETKİLİ OLDU

Projeye ara verilmesinin arkasında iki temel nedenin bulunduğu belirtiliyor. Bunlardan ilki, büyük ölçekli veri merkezleri için kritik öneme sahip olan enerji maliyetlerinin yüksek seyretmesi. Diğer başlık ise düzenleyici süreçlerde netliğin sağlanamaması.

Bu iki unsurun birleşmesi, yatırımın mevcut şartlarda ilerletilmesini zorlaştırdı. OpenAI cephesi de, bugünkü koşulların böylesine büyük bir altyapı yatırımı için yeterli düzeyde olmadığını ortaya koymuş oldu.

AMAÇ, YAPAY ZEKAYI ÜLKE İÇİNDE ÇALIŞTIRMAKTI

Stargate UK projesi, Birleşik Krallık içinde gelişmiş yapay zeka modellerinin yerel altyapı üzerinde çalıştırılmasını hedefliyordu. Böylece özellikle kamu kurumları, kritik sektörler ve hassas verilerle çalışan yapılar için dışa bağımlılığın azaltılması planlanıyordu.

Bu model, yalnızca teknik kapasite artışı değil, aynı zamanda veri egemenliği ve dijital bağımsızlık açısından da stratejik bir adım olarak görülüyordu.

İLK AŞAMADA BÜYÜK GPU KAPASİTESİ HEDEFLENİYORDU

Projede ilk etapta binlerce GPU’nun devreye alınması, ilerleyen süreçte ise kapasitenin çok daha yukarı taşınması planlanıyordu. Bu hedef, Birleşik Krallık’ın yapay zeka altyapısında Avrupa’nın en güçlü merkezlerinden biri olma isteğinin yansıması olarak değerlendiriliyordu.

Ancak gelinen noktada bu planın kısa vadede hayata geçmeyeceği anlaşılıyor. Yine de proje tamamen iptal edilmiş değil; şartların uygun hale gelmesi halinde yeniden masaya gelebileceği belirtiliyor.

OPENAI İNGİLTERE’NİN POTANSİYELİNE İNANMAYI SÜRDÜRÜYOR

Şirket, projeyi askıya almasına rağmen Birleşik Krallık’ın yapay zeka alanındaki potansiyeline olan inancını koruduğunu vurguluyor. Bu da kararın stratejik bir vazgeçişten çok, mevcut ekonomik ve idari koşullara bağlı geçici bir duraksama olduğunu gösteriyor.

Başka bir ifadeyle OpenAI, İngiltere pazarından çekilmiş değil; yalnızca yatırım zamanlamasını yeniden değerlendirmeyi tercih ediyor.

DAHA GENİŞ BİR KÜRESEL PROGRAMIN PARÇASIYDI

Stargate UK, OpenAI’ın farklı ülkelerle geliştirdiği daha geniş kapsamlı yapay zeka altyapı planlarının da önemli halkalarından biriydi. Bu nedenle İngiltere’de yaşanan bu duraksamanın, benzer projelerin geleceği açısından da dikkatle takip edileceği değerlendiriliyor.

Şimdilik diğer ülkelerdeki projelere ilişkin resmi bir değişiklik sinyali bulunmasa da, teknoloji dünyası gözünü bundan sonra OpenAI’ın küresel altyapı hamlelerine çevirmiş durumda.

ŞARTLAR OLUŞURSA YENİDEN GÜNDEME GELEBİLİR

OpenAI’ın Stargate UK için tamamen kapıyı kapatmadığı, mevcut koşullar değişirse projeyi yeniden değerlendirebileceği ifade ediliyor. Bu da İngiltere için umut kapısının tamamen kapanmadığını gösteriyor.

Ancak kısa vadede tablo net: OpenAI, İngiltere’de planladığı büyük yapay zeka veri merkezi yatırımını şimdilik beklemeye aldı.