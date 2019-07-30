Opel'de şikayetler bitmiyor

Özellikle Türkiye'deki müşterilerine (insignialardaki Navigasyon haritası güncellemesi, Opel araçlarının çok sesli çalışması, Radyo sorunu, Türkiye'de satılan araçların parça temini sorunu, Opel araçlarda garanti sorunu, ihmalkarligi vs.) üvey evlat muamelesi yapması, kötü ve pahalı servisleri ve özellikle corsa modelindeki üretim hataları, bu başarısında büyük rol oynadı.

İşin daha da kötü yanı müşteri memnuniyetine zerre kadar önem vermeyen Opel hakkında Şikayetvar.com sitesine gönderilmiş 585 şikayet 43 teşekkür ve %22 memnuniyet gibi kırılması güç olan bir rekora imza attı.





Bu gidişata göre, ne kadar iyi ve ucuz arabalar yaparsa yapsın, Opel'in satış rakamaları düşmeye devam ediyor.



Opel kullanıcıları tarafından Türkiye'de ve dünyada çok ciddi bir pazara sahip olan bir marka kendi ürettiği araçlardaki bu sorunları çözememesi sadece kâr odaklı düşünüyorlar şeklinde yorumlar yapılıyor.

Altın örümcek gibi bir ödüle sahip olan şikayetvar.com isimli internet sitesine Opel hakkında yapılan yüzlerce yorumlardan sadece bir kaçı;