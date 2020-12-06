Opel yeni logosunu tanıttı

Almanya merkezli otomobil üreticisi Opel, uzun yıllardan beri kullandığı logosunu yeniledi. Eskisine göre daha ince bir yapıya sahip olan yeni logoda yazı tipi ve tasarım güncellemeleri yapıldı.

Logo ve yazı tipinin yanı sıra arka planda yer alan renkte de değişiklikler oldu. Şirket, 'güneş sarısı' rengini daha keskin bir sarı renkle değiştirdi.

Daha önce Volkswagen, BMW ve Toyota gibi otomobil sektörünün dev markaları da logolarında değişiklik yapma kararı almıştı.