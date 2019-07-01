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OPEC üyeleri Viyana’da toplandı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı (OPEC) 176’ncı Bakanlar Toplantısı Viyana’da başladı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 19:35
OPEC üyeleri Viyana’da toplandı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı (OPEC) 176’ncı Bakanlar Toplantısı Viyana’da başladı.



Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı (OPEC) üyelerinin Bakanları Avusturya’nın başkenti Viyana’da bir araya geldi.Toplantının açış konuşmasını Venezuela Halk Bakanı ve OPEC 176’ıncı Konferansı Başkanı Manuel Salvador Quevedo Fernandez tarafından yapıldı. Fernandez, açılış konuşmasında, “Son 30 ayda, envanter seviyelerini düşürme, piyasaya göreceli dengeyi geri getirme ve üreticilerin, tüketicilerin ve dünyanın yararına daha sürdürülebilir bir istikrarın gelişmesine yardımcı olma konusunda önemli bir başarı elde ettik” dedi. Fernandez, petrol endüstrisinde 2014-2016 yıllarında yaşanan ciddi gerilme göze alındığında stok ortalamalarının başarılı bir şekilde düşürüldüğüne dikkat çekerek, “OECD ticari stok seviyeleri için beş yıllık ortalama, Temmuz 2016’da 400 milyon varilden fazla rekor seviyeye ulaştı. Mayıs 2019’da, OECD ticari petrol stoklarındaki artış 25 milyon varile düşürüldü. OPEC’in yanı sıra, OPEC üyesi olmayan ülkelerin yanı sıra, OPEC üyesi üreticilerden gelen arz ile karşı karşıya kaldığımızı belirtmek gerekir. Piyasayı daha dengeli bir duruma getirmek için çabaladık” ifadelerini kullandı.



“Venezuela’ya yapılan saldırı ahlaksızdır”


Venezuela’ya karşı yapılan saldırgan kampanyaya da değinen Fernandez, “Venezuela’dan, halk piyasasını ve kalkınmasını doğrudan etkileyen, egemen ülke ekonomilerine saldırmak için petrol pazarını bir araç olarak kullanmaktan kaçınmak için sesimizi yükseltiyoruz. Kuşkusuz bu, haksız, yasadışı ve ahlaksızdır” diye konuştu.



“Belirsizlikler artıyor”


Toplantıda üye ülkelerin son altı aydaki gelişmeleri ve 2019 sonrası için piyasa görünümünü gözden geçireceklerini açıklayan Fernandez, “Aralık 2018’de alınan üretimi kısma kararı uzatılıp uzatılmayacağı görüşülecek. Aralık 2018’deki son toplantımızdan bu yana, yılın ilk yarısında piyasa koşullarında, özellikle de 2018’in dördüncü çeyreğinin türbülansı ve oynaklığı ile karşılaştırıldığında bir iyileşme gördük. Ancak, geçen ay ki ticaret müzakereleri ve para politikasındaki gelişmelerinin yanı sıra jeopolitik konularla ilgili problemler belirsizlikleri arttırıyor. Bazı ekonomik düşüşlerin açık belirtileri var. Çoğu kurum petrol arzı ve talep temelleri için daha zorlu bir görünüme işaret ediyor” ifadelerini kullandı.



“Uyanık kalmalıyız”


Yayınlanan raporların iyimser olduğuna ve bu başarının korunmasının zorluğuna dikkat çeken Fernandez, “OPEC’in son aylık Petrol Piyasası Raporu’nda, 2019 dünya petrol talebinin, günde 1,14 milyon varil artacağı öngörülen 2019 dünya petrol talebine yönelik aşağı yönlü bir revizyon gördük. Bunun yanında OPEC dışı petrol için bir değerlendirme yapıldı. 2019 yılında, yıllık bazda günde 2,14 milyon varıl hızla büyüyecek.Bu başarıya dayanamayacağımızın altını çiziyorum. Uyanık kalmalıyız; piyasayı sürekli izlemek ve bu zor kazanılmış başarıları sürdürmek için gerekli olan geçmişte yaptığımız gibi gerekli işlemleri yapmak için esnek ve çevik olmalıyız. OPEC, petrol piyasasını dengeleme ve istikrarı sağlama zorluğunun sürekli bir süreç ve ortak bir sorumluluk olduğunu kabul eder” şeklinde konuştu.



Bugünkü toplantıda, Aralık 2018’de alınan petrol arzının kısılması kararının uzatılıp uzatılmayacağı görüşülecek. Toplantının bitiminde düzenlenecek basın açıklamasında kararın açıklanması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 19:35
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