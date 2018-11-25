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Onun kalbinin ilacı ılık süt

Çocukluktaki beslenme bozukluğunun, ileriki yaşlarda kalp hastalıkları riskini artırabileceği belirtiliyor.

25 Kasım 2018 Pazar 19:54
Onun kalbinin ilacı ılık süt


Bu rahatsızlıkların en önemlisi 'koroner kalp hastalıkları' denilen hiper tansiyon, kalp krizleri ve diyabet riskinin artması gibi sorunlar.. Çocukluk çağındaki yanlış beslenme, 'Ateroskleroz' diye tabir edilen damardaki yağlanma ve lipitlerin yüksek olmasına sebep oluyor. Bunların bir kısmı direkt olarak kötü beslenme sonucu ortaya çıkar. Bir kısmı da kötü beslenme sonucu obezitenin gelişmesiyle kendini gösterir.

ÇOCUK KALBİNİN İLACI ILIK SÜT

Çocukların kalbinin ilacının ılık süt olduğuna dikkat çekiliyor ve bir yaşından itibaren her gün yarım litre süt içen çocuklarda kolesterol sorununun olmadığı vurgulanıyor.

Süt mutlaka ılık olmalı. Çünkü soğuk süt demir eksikliği anemisi yapabiliyor. Araştırmalar; anne karnındayken çok yağlı diyetle beslenen bebeklerin ve gebenin kolesterolü yüksek olması durumunda anne karnındaki bebeğin damarlarında da 'aterom' plaklarının oluşabildiğini gösteriyor.

Anne sütü, dünyanın en hafif ve en özel gıdası.. Bebek, anne sütüyle beslendiği zaman her şeyi dengeli olarak alıyor ve aynı zamanda organ ve damar koruyucu etkilerinden de yararlanıyor. Annede, babada ve ailede kalp hastalığı ve kolesterol varsa, bu çocuğun 2 yaşından itibaren kolesterol ölçümleri yapılmalı. Burada, ailedeki kalp hastalığı olanların yaşı da çok önemli.

Düşük ağırlıklı ya da erken doğumun kalp hastalığı riskini artırdığı, araştırmalarla belirlendi. Bu çocuklar ileriki yaşlarda obeziteye daha çok yatkın oluyor. Bu da obezitenin getirdiği kalp damar hastalıklarına zemin hazırlıyor. Çocuklara kilo aldırmaya çalışmak doğru değil. Çünkü bu durumda çocuk sağlıklı beslenme oranlarında bozukluk oluyor. Aşırı derecede karbonhidratlı ya da yağlı beslenebiliyor. Çocuklarda yanlış beslenme erken yaşlardan itibaren oluşursa, damarlarda meydana gelen değişiklikler kronik bir süreç halinde yıllarca devam ediyor.

 

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 19:54
  1. ılık süt
  2. ılık sütün faydaları
  3. çocuklarda süt tüketimi

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