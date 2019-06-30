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"Önümüzdeki sene Süper Ligimiz olacak"

- Türkiye Curling Federasyonunca 2018-2019 sezonunda dereceye giren takım ve sporculara kupa ile madalyaları verildi- Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin:"Önümüzdeki sene Süper Ligimiz olacak. 1'inci Lig Süper Lig, 2'nci Lig de 1. Lig, Yükselme Ligimiz ise 2. Ligimiz olacak. Seneye resmi olarak 4 ligimiz olacak"

30 Haziran 2019 Pazar 22:22
"Önümüzdeki sene Süper Ligimiz olacak"


ERZURUM (AA) - Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, "Önümüzdeki sene Süper Ligimiz olacak. 1'inci Lig Süper Lig, 2'nci Lig de 1. Lig, Yükselme Ligimiz ise 2. Ligimiz olacak. Seneye resmi olarak 4 ligimiz olacak." dedi.

Türkiye Curling Federasyonu tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde, 2018-2019 sezonunda dereceye giren takım ve sporculara kupa ile madalyaları verildi.

Ödül töreninin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, 2018-2019 sezonunda başarılı olan takım ve sporcuları ödüllendirdiklerini söyledi.

Şebin, "Çocukların bu tür sahnelerde ödül alması iyi oluyor çünkü bu sahnede insanların huzurunda ödül alınması diğer insanlara da teşvik, örnek oluyor. Bizler de curlingi anlatma fırsatı buluyoruz. Bu törende Birinci ve İkinci Lig'de başarı elde etmiş sporculara kupa ve madalya verdik." ifadelerini kullandı.

Gelecek yıl curlingde lig sayısının artacağını aktaran Şebin, şöyle konuştu:

"2018-2019 sezonunda 467 müsabaka yapıldı ve bütün kategorilerde yaklaşık 800 sporcu katıldı. Bu çok ciddi bir sayı. Bunların ciddi masrafları oluyor ama devletimiz büyük ve her türlü desteği veriyor. Önümüzdeki sene Süper Ligimiz olacak. 1'inci Lig Süper Lig, 2'nci Lig de 1. Lig, Yükselme Ligimiz ise 2. Ligimiz olacak. Seneye resmi olarak 4 ligimiz olacak."

2018-2019 sezonunda 1. Lig kadınlarda, Narman Spor Kulübü birinci, Erzurum Teiaş Spor Kulübü ikinci, Narman 18 Mart Spor Kulübü ise üçüncü olmuştu.

1. Lig erkeklerde ise Erzurum Gençlik Spor Kulübü birinci, Kocaeli Gençlik Spor Kulübü ikinci, Narman 18 Mart Spor Kulübü ise üçüncü sırada yer almıştı.

2. Lig kadınlarda, Kuzey Yamacı Spor Kulübü birinci, Osmaniye Atatürk Liseliler Spor Kulübü ikinci, Çığ Spor Kulübü üçüncü olmuştu.

2. Lig erkeklerde ise Erzurum Teiaş Spor Kulübü birinciliği, Karbeyaz Spor Kulübü ikinciliği ve Köyceğiz Göl ve Gençlik Spor Kulübü üçüncülüğü elde etmişti.

Karışık takımlarda Dilşat Yıldız, Oğuzhan Karakurt, Öznur Polat ve Uğurcan Karagöz birinci, Muhammed Enes Çağlayan, Aslı Çuteli, Mahsun Çelebi ve Şeyda Barış ikinci, Beyzanur Konuksever, Orhun Yüce, Semiha Konuksever ve Alican Karataş da üçüncü sırada yer almıştı.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 22:22
  1. Curling
  2. Erzurum
  3. Kenan Şebin
  4. Türkiye Curling Federasyonu

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