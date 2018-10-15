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Önümüzdeki günlere hazırlıklı olmalısınız

Bir yandan okul günleri, öte yandan kış ayları.. Her iki durum da çocukların sağlığı açısından bazı ön tedbirler gerektiriyor. Kuşkusuz bu tedbirlerin sürekli olması gerekiyor. Aynı zamanda çocuğa benimsetilmesini içeren bir eğitim süreci olduğu unutulmamalı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 20:34
Önümüzdeki günlere hazırlıklı olmalısınız


Çocuk yaşta ön sağlık tedbirleri hakkında yeterli donanıma sahip olan bir çocuk bütün hayatı boyunca kendisine en faydalı olacak pratiği kazanmış oluyor. Peki neler tavsiye edilmekte?

1- Kapalı ortamlara dikkat: Kış aylarında hastalıkların çabuk yayılmasının en önemli sebeplerinden biri, kapalı ortamlarda geçirilen zamanın yaz aylarına göre daha fazla olması. Özellikle okul dönemindeki çocuklar bu hastalıklara karşı daha savunmasız. Onun için mümkün olduğunca kapalı ortamlardan kaçınılması, hasta çocukların okula gönderilmemesi ve diğer çocuklardan uzak tutulması lazım. Çocuğunuz hasta bir çocuğun nasıl olacağı hakkında örnekler görerek bilgilenmeli ve o görüntüyü veren arkadaşından uzak durmayı öğrenmeli.

2- Eller sık sık yıkanmalı: Kış aylarında enfeksiyonların görülmesinin en önemli sebebi, teneffüs yoluyla ve hapşırık mikropları... Bunlar sadece havada asılı kalarak kurbanlarını beklemekle kalmıyor, sağa sola da bulaşıyor. Çocuklar bu tip ortamlarda bir yere dokunduğunda mikroplar ellerine geçiyor. Onun için çocukların elleri sık sık yıkanmalı ve nasıl yıkanması gerektiği öğretilmeli. Tabii bu el yıkama sadece kışa ait bir alışkanlık değil, yaz kış faydalı olacak ömür boyu tatbikinde fayda olan bir alışkanlık, titizlik..

3- Bağışıklığı güçlendiren yiyecekler: Çocuklara bal yedirmek ya da ballı süt içirmek solunum yolu yumuşaklığını artırıyor. Çinko ise bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Çocuğun çinko seviyesi düşükse ekstra çinko vermek enfeksiyonları azaltmaya yardımcı oluyor. İştahsız ya da sağlıksız beslenen çocukların beslenmesini vitaminler ile takviye etmek gerekiyor. Normal beslenen çocuğun vitamin ihtiyacı olmuyor. Beslenme düzeni kötü olan çocuğa ise balık yağı desteği verilebilir. Hap şeklindeki vitaminlerin faydası olmadığını unutmamalısınız.

4- Bol bol sıvı: Çocuklar hastalandıkları zaman iştahları da azalıyor, dolayısıyla daha az sıvı alıyorlar. Oysa böyle durumlarda da, daha fazla sıvı almaları şart. Bu ihtiyacı gidermek için taze sıkılmış meyve suları, bitki çayları (papatya, adaçayı, ıhlamur) ve ballı süt içirilebilir.

5- Çok kalın giydirmeyin: Kış aylarında tek bir kalın kat giydirmektense, ince birkaç kat giydirmek daha doğru. Çünkü kat kat giydirilen ince giysi arasındaki hava ısındığı için, tek kat kalın giysiden daha sıcak tutuyor. Ayrıca vücut ısısı arttığında ince katlardan birini çıkararak ısısını dengelemek mümkün. Bu yüzden, çocuğunuzu normalden bir kat daha fazla giydirmeniz yeterli.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 20:34
  1. çocuklar hastalıktan nasıl korunulur

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