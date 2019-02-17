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Önlisans mezunları yedek astsubay olabilecek! Yedek astsubay nedir? Yedek astsubay maaşı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni askerlik sistemi ile ilgili merak edilenlere Balıkesir mitinginde açıklık getirdi. Açıklanan teni sistemle birlikte önlisans mezunlarına yedek astsubaylık imkanı getirildi. Peki, Yedek astsubay nedir? Yedek astsubay maaşı ne kadar?Yedek astsubay başvuru şartları neler? Yedek astsubaylığa kimler başvurabilir? İşte konuya ilişkin detaylar...

17 Şubat 2019 Pazar 20:31
Önlisans mezunları yedek astsubay olabilecek! Yedek astsubay nedir? Yedek astsubay maaşı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni askerlik sistemi ile ilgili merak edilenlere Balıkesir mitinginde açıklık getirdi. Açıklanan teni sistemle birlikte önlisans mezunlarına yedek astsubaylık imkanı getirildi. Peki, Yedek astsubay nedir? Yedek astsubay maaşı ne kadar?Yedek astsubay başvuru şartları neler? Yedek astsubaylığa kimler başvurabilir? İşte konuya ilişkin detaylar...

Yedek astsubay nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan A Haber-ATV-A Para-ANews-A2-A Haber Radyo ortak canlı yayınında yeni askerlik sistemiyle ilgili detayları vatandaşlarla paylaştı. Erdoğan konuşmasında yeni sistemde yedek astsubaylığın olacağını söyledi. Peki, yedek astsubaylık nedir?

Yedek astsubaylık sistemi geliyor. Yeni sisteme göre, yedek subay olamayan veya 6 ay er olarak askerlik yapmak istemeyenler isterlerse yedek astsubay olacak. Yedek astsubayların görev tanımları yapılacak ve yedek subaylardan daha az ücret alarak askerliklerini tamamlayabilecekler. Yedek astsubaylık süresi de yedek subaylarla aynı olacak. Bu süre şimdilik 12 ay olarak düşünülüyor.

Yedek astsubay maaşları ne kadar?

Yedek astsubay maaşlarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Yeni askerlik sistemi tam olarak netleştiğinde yedek astsubayların alacağı ücret de belli olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Erdoğan açıklamasında yeni sistemle ilgili ''Yeni askerlik sistemi konusunda milletimizin askerlikle bağlarını koparmadan TSK'nın ihtiyaçlarını karşılayacak bir sistem tasarladık. Ve iş belirli bir aşamaya geldi. 6-9-12 şeklinde belirlenmiş vaziyette. Yedek subaylık olayını önemsiyoruz. Yetişmiş insanlardan askerlikte istifade etmek istiyoruz. 3 ay temel eğitim söz konusu olacak.'' şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 20:31
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