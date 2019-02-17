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Önlisans mezunları ne kadar askerlik yapacak? | Yeni askerlik sistemi 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de katıldığı mitingde yeni askerlik sistemine dair son dakika ayrıntıları açıkladı. Peki, yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Askerlik ne kadar kısalacak? Askerlik ne zaman kısalacak? Askerlik süresi ne kadar olacak? Önlisans mezunları ne kadar askerlik yapacak? İşte konuya dair detaylar...

17 Şubat 2019 Pazar 19:28
Önlisans mezunları ne kadar askerlik yapacak? | Yeni askerlik sistemi 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de katıldığı mitingde yeni askerlik sistemine dair son dakika ayrıntıları açıkladı. Peki, yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Askerlik ne kadar kısalacak? Askerlik ne zaman kısalacak? Askerlik süresi ne kadar olacak? Önlisans mezunları ne kadar askerlik yapacak? İşte konuya dair detaylar...

Önlisans mezunları ne kadar askerlik yapacak?

Erdoğan konuşmasında yeni askerlik sisteminin ayrıntılarına ilişkin; ''İki yıllık meslek yüksekokulu mezunları için yeni bir adım atıyoruz. İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık getiriyoruz. İki aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek. 10 aylık kıta döneminde maaş ödenecek'' ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 19:28
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