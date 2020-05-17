  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Almanya'da cami kapısına domuz kafası asıldı

Muğla'da 88 yıllık mayıs ayı hava sıcaklık rekoru kırıldı

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 90 bini geçti

Türkiye'den Afganistan'daki siyasi uzlaşıya destek

Seyahat izin belgesi E-devlet sorgulama
için kalan
Spor

Online Kata müsabakalarında dereceye girenler ödüllendirildi

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Karate İl Temsilciliği tarafından 15-19 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen Online Kata İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 17:29:57 -
Online Kata müsabakalarında dereceye girenler ödüllendirildi

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Karate İl Temsilciliği tarafından 15-19 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen Online Kata İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.


19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Online Kata İl Birinciliği müsabakaları tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgını sebebi ile 12 - 13 Mayıs 2020 tarihleri arasında Online olarak düzenlendi. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş ve Karate İl Temsilcisi Mustafa Altınok tarafından evlerine gidilerek Kupa Madalya ve Hediyeleri takdim edildi. Toplamda 30 sporcunun katıldığı İl Birinciliğinde tüm sıralamalar aşağıdaki gibidir.


2011 BAYAN


1. Münevver Beyza Yerlikaya


2. Nesibe Şahin


3. Bengü Çakır


4. Zeynep Sena Yerlikaya


2011 ERKEK


1. Mahmut Esad Baysa


2. İlker Özdiken


3. Muhammed Ali Özdilek


4. Egemen Ata Güneşdoğdu


2010 BAYAN


1. Merve Özkol


2. Gülnihal Cansaran


3. Berra Sultan Yücel


4. Ezgi Koç


2010 ERKEK


1. Alper Güneş


2. Hüseyin Güver


3. Ömer Kaan Türeli


4. Ahmet Yavuz Özşahin


GENÇ BAYANLAR


1. Hatice Kübra Uzun


2. Tuğba Kılıç


3. Sultan Deniz


4. Melike Gök

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı