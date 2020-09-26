Online alışverişte "yapay zeka" kullanılacak, sonraki satın alım zamanı bilinecek

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - BirFatura.com Kurucusu İbrahim Bayır, online alışverişlerde satıcıların faturalandırma için harcadıkları süreyi 3 dakikadan 3 saniyeye indiren uygulamaya "yapay zeka"yı da katmaya çalıştıklarını belirterek, "Online alışveriş yapan tüketicilerin ihtiyaçlarını yapay zekayla tahmin edip, bu ürünlerin bir sonraki satın alınma zamanlarını öngörmeye çalışıyoruz. Bunu başarabilirsek e-ticaret için büyük bir milat olacak." dedi.

Bayır, AA muhabirine, e-ticaret yapan KOBİ'lerin faturalandırma, sipariş sonrası süreçler ve kargo süreçlerini kolayca yönetmelerini sağlamak amacıyla web tabanlı girişim BirFatura uygulaması üzerinde yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreciyle internet üzerinden alışverişin büyük ivme kazandığını anımsatan Bayır, özellikle Trendyol, N11, Gitti Gidiyor, Hepsi Burada gibi pazar yerlerinden KOBİ'lerin artık kolayca tüketiciye ürünlerini internet üzerinden ulaştırabilir duruma geldiklerini söyledi.

Bayır, çok sayıda KOBİ'nin ana satış kanalının internet üzerinden gerçekleştiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"KOBİ'ler bu süreçlerde özellikle sipariş, kargo ve fatura yönetimi konusunda yoğun sıkıntı yaşıyorlar. İşte BirFatura tam da burada devreye giriyor. Online satış yapan KOBİ'lerin siparişlerini tek bir ekranda görebilmelerine ve sadece 2 tıklamayla siparişlerin faturasını ve kargo fişini oluşturabilmelerine olanak sağlayan BirFatura uygulaması sayesinde, satıcıların siparişten faturalandırma süresi 3 dakikadan 3 saniyeye iniyor. Bu da özellikle günlük 50 siparişin üzerinde satış yapan KOBİ'ler için işlerine odaklanabilecekleri büyük zaman kazancı sağlıyor."

- "Mesajları tek bir yerden okuyup cevap verebiliyorlar"

Bayır, BirFatura uygulamasının başlangıçta sadece KOBİ'lerin faturalandırma süreçlerine yardımcı olmak için ortaya çıktığını, zaman içinde kullanıcıların ihtiyaçları ve istekleriyle pek çok hizmeti daha verir hale geldiklerini bildirdi.

Uygulama kullanıcısı KOBİ'lerin "birfatura.com" üzerinden faturalandırmanın yanında çeşitli satış raporları alabildiklerini, çalışanların da sisteme eklenerek yetkilerinin tanımlanabildiğini anlatan Bayır, kullanıcıların tüm pazar yerlerindeki müşterilerinden gelen mesajları tek bir yerden okuyup cevap verebildiklerini dile getirdi.

Bayır, söz konusu uygulamayla kağıt faturanın yanı sıra e-faturaların da tek bir yerden kolayca ve Türkiye'deki en uygun fiyatlarla kesilebildiğine işaret ederek, "BirFatura, kullanıcılarının işlerini kolaylaştıracak yeni özelliklerle sürekli güncellenmeye de devam ediyor." diye konuştu.

- "Günlük 100 binden fazla sipariş yönetiyoruz"

BirFatura üzerinden günlük 100 binden fazla siparişin yönetilir hale geldiği bilgisini veren Bayır, "Ar-Ge süreçleri sonucunda online alışveriş yapan tüketicilerin ihtiyaçlarını yapay zekayla tahmin edip, bu ürünlerin bir sonraki satın alınma zamanlarını öngörmeye çalışıyoruz. Bunu başarabilirsek e-ticaret için büyük bir milat olacak." dedi.

Bayır, bu çalışmalar sonucu hem satıcılar hem de tüketiciler için büyük kolaylıkların olduğu bir dünyaya kapı açacaklarını belirterek sistemi şöyle anlattı:

"Örneğin bir ebeveyn, bebeği için bez aldığında, bunun ne kadar sürede biteceğini ve ne zaman yenisini alması gerektiğini hesaplamak zorunda kalmayacak. Çünkü bez satın aldığı platform ona tam da yeni ürüne ihtiyacı olacağı zaman hatırlatmada bulunabilecek. Hatta özel tamamlayıcı ürünlerle özel kampanyaları otomatik sunabilecek. Bu sayede hem tüketici hem de satıcı bu süreçte kazanan olabilecek. BirFatura bünyesinde yönetimi gerçekleşen 50 milyondan fazla siparişin bilgisiyle sektöre bu tür bir teknolojik yenilik getirmemiz bize hiç de zor görünmüyor."