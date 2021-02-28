  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Online alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler
Yaşam

Online alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Özellikle pandemi döneminde artan online alışveriş yaparken, güvenli olması için bazı şeylere dikkat etmek gerekiyor. İnternet siteleri üzerinden alışveriş yaparken güvenli olması için ne yapmalı? Online alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? İşte güvenli online alışveriş için önemli bilgiler…

Yeniakit Publisher
2021-02-28 15:25:00 -
Online alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Koronavirüs salgını sebebiyle bir çoğumuz “Hayat Eve Sığar” mottosuyla mümkün olduğunca günlerimizi evlerde geçiriyoruz. Bu durum da alışveriş sitelerine olan rağbeti arttırdı. Böyle bir şeyi olumsuz olarak fırsat bilenler de dolandırıcılık için kolları sıvadı. Peki internetten güvenli alışveriş için ne yapmak gerekiyor? Online alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

İnternetten güvenli alışveriş için ipuçları

- Alışveriş site adresinin https:// ile başlamasına ve adresin hemen sol kısmında bulunan kilit simgesinin olmasına dikkat ediniz.

- Herhangi bir markanın sitesine bakıyorsanız, orijinal site olup olmadığını kontrol edin.

- Alışveriş yaptığınız internet sitesinde bir hesabınız bulunuyorsa, hesabınızın şifresini çok güçlü yapınız. Güçlü şifre için noktalama işaretleri ve rakam kullanarak en az 8 karakter olmasına dikkat edin. Zaman zaman hesabınızı kontrol etmenizde fayda vardır.

- Alışveriş sitesine kart bilgilerinizi asla kaydetmeyin.

- En son ödeme sırasında doğrulama sistemlerini kullanın. 3D Secure tercih edin.

- Eğer internet sitesi sizden bilgi istiyorsa, zorunlu olmadıkça bilgi vermeyin.

- Sözleşme metinlerini mümkün olduğunca okuyun.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merhum Erbakan Hoca'dan dönemin liderlerine tarihi ayar!
Gündem

Merhum Erbakan Hoca'dan dönemin liderlerine tarihi ayar!

Merhum Necmettin Erbakan'ın vefat yıldönümünde sosyal medyada en çok paylaşılan videosu, dönemin liderleri Süleyman Demirel ile Erdal İnönü'..
Tansu Çiller, Süleyman Demirel'in Erbakan'a ve kendisine yaptığı tehdidi açıkladı!
Siyaset

Tansu Çiller, Süleyman Demirel'in Erbakan'a ve kendisine yaptığı tehdidi açıkladı!

Eski Başbakan Tansu Çiller, 28 Şubat sürecinde dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından 'Asker ayakta' şeklinde mesajlar iletildiği..
Pompeo'dan Biden'a İran uyarısı: ABD için felaket olacak!
Dünya

Pompeo'dan Biden'a İran uyarısı: ABD için felaket olacak!

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Joe Biden yönetiminin İran'la nükleer anlaşmaya dönme çabasını, "Biden yönetimi yeniden İran'ı memnun..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay