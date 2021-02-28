Koronavirüs salgını sebebiyle bir çoğumuz “Hayat Eve Sığar” mottosuyla mümkün olduğunca günlerimizi evlerde geçiriyoruz. Bu durum da alışveriş sitelerine olan rağbeti arttırdı. Böyle bir şeyi olumsuz olarak fırsat bilenler de dolandırıcılık için kolları sıvadı. Peki internetten güvenli alışveriş için ne yapmak gerekiyor? Online alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

İnternetten güvenli alışveriş için ipuçları

- Alışveriş site adresinin https:// ile başlamasına ve adresin hemen sol kısmında bulunan kilit simgesinin olmasına dikkat ediniz.

- Herhangi bir markanın sitesine bakıyorsanız, orijinal site olup olmadığını kontrol edin.

- Alışveriş yaptığınız internet sitesinde bir hesabınız bulunuyorsa, hesabınızın şifresini çok güçlü yapınız. Güçlü şifre için noktalama işaretleri ve rakam kullanarak en az 8 karakter olmasına dikkat edin. Zaman zaman hesabınızı kontrol etmenizde fayda vardır.

- Alışveriş sitesine kart bilgilerinizi asla kaydetmeyin.

- En son ödeme sırasında doğrulama sistemlerini kullanın. 3D Secure tercih edin.

- Eğer internet sitesi sizden bilgi istiyorsa, zorunlu olmadıkça bilgi vermeyin.

- Sözleşme metinlerini mümkün olduğunca okuyun.