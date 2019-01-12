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‘Önlemler 2019’da sonuçlarını vermeye başlayacak’

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, hükümetin üretimi destekleyen, enflasyonu düşürmeye odaklanan önlemlerinin 2019 yılında sonuçlarını vereceğini ifade etti.

12 Ocak 2019 Cumartesi 10:57
‘Önlemler 2019’da sonuçlarını vermeye başlayacak’

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, ülke çapında istihdam ve toplam cironun büyük bölümünü gerçekleştiren KOBİ’lere sunulan kredi imkanlarının ekonomiyi rahatlatacağını söyledi.

MÜSİAD Denizli Şubesi olağan genel kurul toplantısına katılan Kaan, hükümetin üretimi destekleyen, enflasyonu düşürmeye odaklanan önlemlerinin 2019 yılında sonuçlarını vereceğini ifade etti. Kaan, “Yaklaşık 22 milyar dolarlık destek programı açıklandı. Bunları çok faydalı buluyoruz. Türkiye’deki üretimin yani cironun yüzde 64’ünü ve istihdamın yüzde 73’ünü KOBİ’ler sağlıyor. Onlara verilen kredilerin 2019’daki daralmayı rahatlatacağını düşünüyoruz” dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise “KOBİ Değer Kredisi projesi, ekonomide çarkların yeniden hızlanmasını sağlayacak” dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 10:57
  1. Denizli
  2. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan
  3. KOBİ
  4. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay

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