Onları rahmetle anıyoruz

Türk dünyasının önemli siyasilerinden Dr. Sadık Ahmet’i vefatının 24. yılında, yazar ve mütefekkir Mehmet Said Çekmegil’i ebediyete irtihâlinin 15. sene-i devriyesinde rahmet minnet ve dualarla yâd ediyoruz.

Batı Trakya Türklerinin özlük haklarını kazanması için büyük mücadele eden ve ömrünü bu dava uğruna harcayan Dr. Sadık Ahmet’in vefatının üzerinden çeyrek asra yakın bir zaman geçse de destansı mücadelesi unutulmuyor.

Bilge bir lider olan ve Batı Trakya’daki Müslümanların varlığını kendi kültür dairesi içerisinde sürdürebilmeleri için olağanüstü gayret gösteren Ahmet, Türk dünyasının da sevilen liderleri arasındaydı.

Tıp doktoru olan Sadık Ahmet, 24 Temmuz 1995’te ebediyete irtihâl etmişti.

Mütedeyyin camianın önemli kanaat önderlerinden olan Mehmet Said Çekmegil de, ömrünü İslam davasına vakfetmiş bir gönül insanıydı.

Entelektüel ve çok yönlü kişiliğiyle binlerce kişiye yol gösteren Çekmegil, 24 Temmuz 2004’te darül bekaya göçmüştü.