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Onlarca köpeği kara kışta ölüme terk ettiler

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan bir mahalleye, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çok sayıda sokak köpeği bırakılması üzerine HAYTAP İl Temsilcisi Ayten Tutkun, konuyla ilgili açıklama yaptı.

30 Aralık 2018 Pazar 14:56
Onlarca köpeği kara kışta ölüme terk ettiler

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi'ne kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından nereden getirildikleri henüz belirlenemeyen çok sayıda köpek bırakıldı.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İl Temsilci Ayten Tutkun, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında açıklamada bulundu.

Tutkun, şu ifadeleri kullandı:

"Kaymaz'a son birkaç gün içerisinde kimler tarafından atıldığı bilinmeyen, ayakta ölümlere terk edilmiş, ameliyat yaraları iyileşmemiş, hasta, sakat, küpeli, küpesiz çok sayıda köpek olayına ilişkin Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şubesi müdahale etmiş olup Sivrihisar Belediyesi'nin protokolü bulunan Odunpazarı Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine hasta ve yaralı hayvanların nakili yapıladı. Küpe numaralarından sorgulama yapılarak kimlerin attığına dair soruşturma açılacaktır. Sivrihisar Belediye Başkanlığı ile görüşerek bölgeye acilen mama ve yemek artığı desteği verileceğinin bilgisini aldık. Olayın takipçisi olacağız. Bu tür vahşetlerin artık yaşanmaması için ilçe belediyelerinin kendi kısırlaştırma ve tedavi merkezlerini oluşturmasını, Büyükşehir Belediyesinin de kanuni görevini yerine getirmesini talep ediyoruz. Mevcut koşullarda il genelinde hayvan popülasyonu kontrol altına alınamamaktadır. İnsan, hayvan, çevre sağlığı tehlike altındadır."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 14:56
  1. Eskişehir
  2. köpekleri ölüme terk ettiler
  3. Hayvanlara şiddet
  4. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP)

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