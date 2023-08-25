ÖNDER’in “Finans Genç” projesi ilk mezunlarını verdi
ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin İslami finans bilinci oluşturmak ve bu alanda çalışmalar yapacak gençler yetiştirmek üzere hayata geçirdiği Finans Genç projesinin “Birikimli Atölye” programına katılan 26 üniversite öğrencisi sertifikalarını aldı.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, proje, gençlerin İslami finans bilinci kazanarak bu alanda çalışması ve uluslararası piyasaya entegre insan kaynağının yetişmesi amacıyla Mart 2022’de başlatıldı. Sertifika töreninde konuşan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, projede bir işin İslami temellerden sapmadan nasıl sürdürülebileceğini göstermek üzere yola çıktıklarını belirtti.