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Öncü kardeşler İspanya'da piste çıkacak

- Can ve Deniz Öncü, FIM Dünya Gençler Şampiyonası'nın son ayak yarışında 25 Kasım'da mücadele edecek

22 Kasım 2018 Perşembe 13:00
Öncü kardeşler İspanya'da piste çıkacak


ANKARA (AA) - Milli motosikletçi Can ve Deniz Öncü kardeşler, FIM Dünya Gençler Şampiyonası'nın son ayak yarışında 25 Kasım Pazar günü İspanya'da piste çıkacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcular şampiyonanın 8. ayak yarışında 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde mücadele edecek.

Red Bull KTM Ajo Takımı sporcuları Can ve Deniz, yarın serbest antrenmanlara, 24 Kasım Cumartesi günü sıralama antrenmanlarına katılacak. Milli motosikletçiler pazar günü ise TSİ 13.00'te ilk yarışta, TSİ 16.00'da da 18 tur üzerinden koşulacak ikinci yarışta start alacak.

Final yarışı öncesinde Can Öncü 69 puanla 8., Deniz Öncü de 39 puanla 13. sırada yer alıyor.

FIM Dünya Gençler Şampiyonası genel sıralamasında KTM Takımı'ndan Raul Fernandez 180 puanla lider durumda bulunuyor.


Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 13:00
  1. Can Öncü
  2. Deniz Öncü
  3. FIM Dünya Gençler Şampiyonası
  4. ispanya
  5. motosiklet

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