Önce kışkırt sonra 'aman ha' de! Irkçı Ümit Özdağ'dan iki yüzlü tavır

Türkiye'de ırkçılık fitilini ateşleyerek toplumu kışkırtan Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Esenyurt’ta halka provokatif eylemlere kapılmama çağrısı yaparak iki yüzlü tavır sergiledi.

Esenyurt ilçe meydanında parti üyeleri ile buluşan Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, burada bir dizi açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde Esenyurt’ta yaşanan mülteci olayları hakkında konuşan Özdağ, provokatif eylemlere karşı vatandaşları uyarırken, polis ekiplerinin görevlerini yapmasına engel olunmaması gerektiğini belirtti.

"Esenyurtlular kızmakta, öfkelenmekte haklısınız"

Parti politikasını adeta yabancı düşmanlığı üzerine kuran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Esenyurt'ta iki yüzlü açıklamalarda bulunarak şunları söyledi:

Esenyurt yıllardan bu yana Türkiye’nin en fazla göç alan ilçelerinin başında geliyor. Esenyurt bu göçün yükü altında her geçen gün biraz daha fazla eziliyor. Değerli Esenyurtlular kızmakta, öfkelenmekte haklısınız. Ancak öfkenizi sokağa değil sandığa taşıyın. Bırakın polis görevini yapsın, Türk polisiyle lütfen karşı karşıya gelmeyin. Suçlu muhakkak yakalanacaktır. Biz ırkçı değiliz biz Türk’üz Türk.

Özdağ, konuşmasının ardından Esenyurt’tan ayrıldı.