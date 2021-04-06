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Gündem Önce kınadılar sonra çark ettiler! Emekli subaylardan yeni "darbe bildirisi" açıklaması
Gündem

Önce kınadılar sonra çark ettiler! Emekli subaylardan yeni "darbe bildirisi" açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'nda kınama açıklamasında bulunan TESUD, çark ederek "104 emekli amirali kınamadık" açıklaması yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 00:24:00 -
Önce kınadılar sonra çark ettiler! Emekli subaylardan yeni "darbe bildirisi" açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün erken saatlerde resmi internet sitesinde yayımlandığı "TESUD ve TEMAD’dan Milli Savunma Bakanlığı'na destek" başlıklı haberi sosyal medya hesabı üzerinden "Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri Millî Savunma Bakanlığına destek ziyareti gerçekleştirerek bazı amirallerin yayımladığı bildiriyi kınadıklarını belirtti" notuyla paylaşmıştı.

TESUD'un internet sitesinde yer alan açıklamada, "5 Nisan 2021 günü saat 13.30'da TESUD Genel Başkanı ve TEMAD Genel Başkanı, beraberlerinde yönetim kurullarından ikişer üye ile birlikte MSB'lığına davet edilmiştir" iddiasında bulunarak şu ifadelerle kınamada çark etti:

"Sayın Milli Savunma Bakanı'nın ülkemiz ve TSK'nın halen yürütmekte olduğu faaliyetler konusundaki paylaşımlarını müteakip TESUD Genel Başkanı tarafından; Silahlı Kuvvetlerimizin yurt içinde ve dışında yürüttüğü faaliyetlerdeki başarılarından gurur duyulduğu ifade edildikten sonra, emekli subaylarla ilgili çeşitli konular gündeme getirilmiş, görüş ve öneriler paylaşılmıştır. Emekli amirallerin bildirisine yönelik herhangi bir kınama ifadesi kullanılmamıştır."

Kınamışlardı

TEMAD ve TESUD yöneticileri görüşmede "TSK'ya bağlıyız. Ordumuzun yaptığı mücadele ve hizmetlerinden dolayı gururluyuz ve bu fedakar mücadeleye sonsuz saygı duyuyoruz." diye konuşmuştu.

Dernek yöneticileri söz konusu bildiriyi kınadıklarını da belirterek "Bu birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik bir harekettir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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