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Aktüel Önce İnsan Derneği kurban fiyatları belli oldu
Aktüel

Önce İnsan Derneği kurban fiyatları belli oldu

Türkiye’de ve Afrika’da vekalet ile kurban kesim organizasyonu gerçekleştiren Önce İnsan Uluslararası Kadın ve Çocuklarla Dayanışma Derneği kurban fiyatlarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 14:31:00 -
Önce İnsan Derneği kurban fiyatları belli oldu

Yurt içinde 1.250 TL olan kurban bedeli Afrika’da 590 TL olarak belirlendi. Vekaleten teslim edeceğiniz kurbanlar gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Önce İnsan Derneği Başkanı Nuray Canan Songür kurban kesim organizasyonu ile ilgili akla takılan soruları cevapladı:

Kurban organizasyonu nasıl gerçekleşiyor?

“Kurban Bayramına aylar kala hazırlıkları yapılan kurban organizasyonu için öncelikle kurbanlıklar seçiliyor. İslami ölçülere uygun olup olmadığı belirlenerek seçilen kurbanlıklar için erken fiyat avantajı olması nedeniyle fiyat pazarlıkları yapılıyor.

Kurbanın kesileceği mekanlar ve uzman kasaplar belirlenerek her şey aylar öncesinden  kurban organizasyonuna hazırlamış olarak tamamlanıyor.

Önce İnsan Derneği web sitesi üzerinden, havale-EFT yolu ile veya elden yapacağınız bağışlar için vekaletleriniz alınarak kurban günü kasaplara veriliyor. İslami kurallara uygun olarak kesilen kurbanlıklar kamera ile tek tek kayıt altına alınıyor. Kesilen kurbanlıkların videoları takip eden süreçte bağış sahiplerine ulaştırılarak tamamen şeffaf bir şekilde kurban hizmeti yerine getirilmiş oluyor.

Diğer taraftan yardım yapılacak aileleri tespit eden yardım ekibimiz yetim, yoksul ve gerçekten ihtiyaç sahibi olan aileleri belirleyerek kurban etlerinin yerlerine ulaşması için çalışmalarını yapıyorlar.”

Fiyatlar neden farklı?

“Kurbanlıklar kesim organizasyonu yapılacak olan ülkede satın alınarak kesimi gerçekleştiriliyor. Afrika ülkelerinde kurban fiyatları o bölgenin ekonomik şartlarından dolayı daha uygun olabilmektedir.”

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