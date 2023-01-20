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Gündem Önce hastaneye sonra emniyete! Zina peşinde koşana ibretlik ders
Gündem

Önce hastaneye sonra emniyete! Zina peşinde koşana ibretlik ders

Adana’da Mustafa B. İsimli kişi, para karşı gayri meşru ilişki için anlaştığı kadın ve arkadaşları tarafından dövülüp bıçaklandıktan sonra cep telefonu ve parası çalındı.

Yeniakit Publisher
2023-01-20 15:55:00 -
Önce hastaneye sonra emniyete! Zina peşinde koşana ibretlik ders

Adana’nın Seyhan ilçesinde, Mustafa B., sosyal medyadan tanıştığı Elvan U. ile zina için anlaştı. Elvan U., Mustafa B.’yi yaşadığı mahalleye çağırdı. Mustafa B. ile Elvan U., sokakta sohbet ederken yanlarına Baver K. ile kardeşi Sedat K. geldi. Kardeşler, “Sen bizim kız arkadaşımıza sarkıntılık mı yapıyorsun” diyerek Mustafa B.’yi dövüp, bacağından bıçakladı. Mustafa B.’nin cebindeki telefonunu ve 12 bin TL parasını alan şüpheliler, kaçtı.

Motosikletiyle hastaneye giden Mustafa B., tedavisinin ardından taburcu oldu. Mustafa B.’nin şikayeti üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Elvan U., Baver K. ile Sedat K.’yi saklandıkları adrese yapılan baskınla gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Elvan U., ifadesinde, “Mustafa’yı daha önceden tanıyorum. Beni telefonla arayıp, buluşmak istediğini söyledi. İçki içip, yanıma geldi. Sonra arkadaşlarım birden gelip, Mustafa’yı dövdü” dedi.

Baver K. ile Sedat K. ise kız arkadaşını rahatsız ettiği için Mustafa B.’yi dövdüklerini, telefonunu ve parasını gasbetmediklerini öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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