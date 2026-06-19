  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'tan sert açıklama: Eleştirenler aptal! Çocukları ve gençleri ifsad etmeyin! Türkiye'de yükselen 'mezuniyet töreni' rezillikleri Trump'tan Erdoğan'a: 'Sen olmasan NATO zirvesine...' Netanyahu, ABD'yi kaybetmek istemiyor! Kabine üyelerini uyardı 19 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi 19 Haziran 2010: Mübariz İbrahimov'un şehit olması (Azerbaycan Milli Halk Kahramanı) Barış aralarını açtı! ABD Başkan Yardımcısı Vance'e tepki gösterdiler Oytun Erbaş Akit TV'de konuştu! Madde kullanımına ilginç benzetme AB havlu atıyor! Rusya talimatı verdiler Neden kabul edilmediği açıklandı! Cemil Tugay'dan AK Parti'ye başvuru
Yerel Onca kazaya rağmen akıllanmadılar
Yerel

Onca kazaya rağmen akıllanmadılar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Onca kazaya rağmen akıllanmadılar

Akan trafikte araçlara tutunarak seyreden gençler onca kaza ve ikaza rağmen riskli hareketlere devam ediyor. Son olarak Diyarbakır'da yürekleri ağza getiren anlar yaşandı.

Olay, Yenişehir ilçesi Hintlibaba Caddesi üzerinde yaşandı.

Patenle kayan iki genç kız, ana cadde üzerinde bir taksinin arkasına tutundu.

Hem canlarını hem de trafiği tehlikeye atan genç kızların yolculuğu, trafikteki diğer vatandaşlar tarafından fotoğraflandı.

Kızlar, bir süre sonra gözden kayboldu.

Göksu Çayı'nda feci olay! Akıntıya kapılan gençlerin çığlığı yürekleri dağladı!
Göksu Çayı'nda feci olay! Akıntıya kapılan gençlerin çığlığı yürekleri dağladı!

Yerel

Göksu Çayı'nda feci olay! Akıntıya kapılan gençlerin çığlığı yürekleri dağladı!

Yozgat’ta feci kaza: 2 çocuk öldü, 3 kişi yaralı
Yozgat’ta feci kaza: 2 çocuk öldü, 3 kişi yaralı

Yerel

Yozgat’ta feci kaza: 2 çocuk öldü, 3 kişi yaralı

Konya'da sinsi virüs can aldı! Kene tutunduğunu gizleyen talihsiz adam feci şekilde can verdi!
Konya'da sinsi virüs can aldı! Kene tutunduğunu gizleyen talihsiz adam feci şekilde can verdi!

Yerel

Konya'da sinsi virüs can aldı! Kene tutunduğunu gizleyen talihsiz adam feci şekilde can verdi!

20 yaşındaki genç hayatını kaybetmişti! Lunaparktaki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
20 yaşındaki genç hayatını kaybetmişti! Lunaparktaki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Yaşam

20 yaşındaki genç hayatını kaybetmişti! Lunaparktaki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23