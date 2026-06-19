Onca kazaya rağmen akıllanmadılar
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Akan trafikte araçlara tutunarak seyreden gençler onca kaza ve ikaza rağmen riskli hareketlere devam ediyor. Son olarak Diyarbakır'da yürekleri ağza getiren anlar yaşandı.
Olay, Yenişehir ilçesi Hintlibaba Caddesi üzerinde yaşandı.
Patenle kayan iki genç kız, ana cadde üzerinde bir taksinin arkasına tutundu.
Hem canlarını hem de trafiği tehlikeye atan genç kızların yolculuğu, trafikteki diğer vatandaşlar tarafından fotoğraflandı.
Kızlar, bir süre sonra gözden kayboldu.
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