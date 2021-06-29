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Gündem

Onaylandı! Türkiye'den SİHA alacaklar

Arnavutluk parlamentosu, Türkiye'den SİHA almak için 8 milyon euro'nun üzerindeki ek bütçeyi onayladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 10:04:00 -
Onaylandı! Türkiye'den SİHA alacaklar

Türk yapımı silahlı insansız hava araçlarını envanterine katma hazırlığı yapan ülkelere Arnavutluk da eklendi. Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Çuçi, İstanbul'daki Bayraktar üretim tesisini ziyaretinde ilk mesajı vermişti. Çuçi, "Türk SİHA sistemlerinin Arnavutluk'ta sivil ve askeri amaçla kullanılma olasılığını değerlendiriyoruz'' demişti. O ziyaret sonrası Arnavutluk parlamentosu, Türk SİHA'larının alımı için ayrılan 8 milyon 200 bin euro'luk ek bütçeyi onayladı. Daha önce Azerbaycan, Katar, Ukrayna, Suudi Arabistan, Libya, Polonya ve Tunus da Türk yapımı SİHA'ları tercih etmişti. Arnavutluk, Türk SİHA'sını kullanan 8'inci ülke olacak.

Öte yandan Arnavutluk parlamentosu, bütçede Türkiye ile ortak yürütülecek altyapı yatırımlarına da yer verdi. Tiran büyük çevre yolu, su kanalizasyon sahası ve ulusal tiyatronun inşası yatırımlar arasında.

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Yorumlar

M. Fatih

Saman yada heykel alsalar ya.
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