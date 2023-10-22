Ona 'hayır' buna 'hayır'! Siz kimin vekilisiniz? İP'li Erdem Bahçeli'yi hedef aldı

İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Erdem, sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Gazze'ye müdahale edilmesi çağrısı ile Gelecek ile Saadet partilerinin destek açıklamalarını hedefe koydu.

Terörle mücadeleye karşı durdukları gibi, Gazze'deki Müslümanlar için atılacak adıma da karşı olduklarını belirten İP'li Erdem, şunları söyledi:

Siz kimin vekilisiniz?

Erdem mesajında şu ifadeleri kullandı:

Siyasi populizm uğruna Türk askerinin canını, kanını Gazze’de akıtmak isteyen bir zihniyeti ne bu ülkenin devlet aklı kabul eder, ne de millet içine sindirir! Uygur Türkleri katledilirken susan sözde “Milliyetçi” zihniyet memleketimizi ortadoğu bataklığına sokmak istiyorsa buyursun en önden alalım kendilerini. Mehmetçiğimizden uzak durun! Ordumuz Misak-ı Milli’yi başarıyla koruyarak sözde değil özde Milliyetçiliğini fazlasıyla yapıyor 100 yıldır!