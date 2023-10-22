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Siyaset Ona 'hayır' buna 'hayır'! Siz kimin vekilisiniz? İP'li Erdem Bahçeli'yi hedef aldı
Siyaset

Ona 'hayır' buna 'hayır'! Siz kimin vekilisiniz? İP'li Erdem Bahçeli'yi hedef aldı

Yeniakit Publisher
2023-10-22 15:40:00 -
Ona 'hayır' buna 'hayır'! Siz kimin vekilisiniz? İP'li Erdem Bahçeli'yi hedef aldı

İP'li Bahadır Erdem, Gazze'deki Müslüman kardeşlerimiz için yapılan İsrail'e müdahale çağrılarını hedef aldı.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Erdem, sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Gazze'ye müdahale edilmesi çağrısı ile Gelecek ile Saadet partilerinin destek açıklamalarını hedefe koydu.

Terörle mücadeleye karşı durdukları gibi, Gazze'deki Müslümanlar için atılacak adıma da karşı olduklarını belirten İP'li Erdem, şunları söyledi:

Siz kimin vekilisiniz?

Erdem mesajında şu ifadeleri kullandı:

Siyasi populizm uğruna Türk askerinin canını, kanını Gazze’de akıtmak isteyen bir zihniyeti ne bu ülkenin devlet aklı kabul eder, ne de millet içine sindirir! Uygur Türkleri katledilirken susan sözde “Milliyetçi” zihniyet memleketimizi ortadoğu bataklığına sokmak istiyorsa buyursun en önden alalım kendilerini. Mehmetçiğimizden uzak durun! Ordumuz Misak-ı Milli’yi başarıyla koruyarak sözde değil özde Milliyetçiliğini fazlasıyla yapıyor 100 yıldır!

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