On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan

İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan su baskınlarında bir kişinin ölümü, çok sayıda ev ve işyerinde maddi hasar oluşması üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'nerede' olduğu sorusu, sosyal medyanın gündemine oturdu.

"Yapmayın başkan" başlıklı köşe yazısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na uyarıda bulunan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yılların tahribatının sonucu"

Herkes biliyor ki, bunlar İstanbul’da yılların tahribatının sonucu. Herkes biliyor ki, felaketin boyutlarının bu denli büyük olmasının temel sebebi iklimin artık farklı olması.

"Hani bu Başkan ya!"

Ama yine de burada olmalıydınız. Niye biliyor musunuz? Çünkü burada olsaydınız binlerce kişi 'Nerede bu Başkan' dye sormayacaktı. On binlerce trol 'Hani bu Başkan ya!' diyemeyecekti. Bazıları 'İşte gördünüz cehape zihniyetini' diye tutturamayacaktı.

“Hakkınız yok”

Açık söyleyeyim bana 'Nerde bu başkan' diyenlere ben 'Yahu adam Hacı Bayram’da. Parti toplantısı için gitmiş' diyordum. Bodrum’da olduğunuzu bilmiyordum. Açıkçası ihtimal bile vermiyordum. Yapmayın Başkan. Hakkınız yok. Çünkü siz milyonlarca insana umut verdiniz. Ve hâlâ umutsunuz.