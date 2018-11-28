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On aylık bebeğin gelişim özellikleri

On aylık bebeğin özelliklerini sizler için derledik...

28 Kasım 2018 Çarşamba 07:00
On aylık bebeğin gelişim özellikleri

Bebek yüzüstü yatarken, diz ve eller üzerinde vücudunu kaldırır. Bu, emeklemenin başlangıç pozisyonudur. Dört ayak üzerinde rahatça kalabilir. Bu pozisyonda bir yere tutunursa, ayağa da kalkabilir. Bir dizini yere koyup destek alırken, elleriyle de tutunup kendini yukarı çeker ve böylece ayağa kalkma işini becerir ve yarım dakika kadar durur. Yalnız ayak tabanı üzerine basar, parmak uçlarını henüz kullanamaz.

Çok küçük parçaları ve cisimleri bile baş parmağı ve küçük parmaklarıyla yakalayabilir. Sıkıca tutar. Bu ayın en önemli işi, eller arasında tutulan iki cismin birbirine vurulması ve yeni bir oyun keşfedilmesidir! Cisimlerin yere düşmesi, geride kalmıştır. Eline aldığı bir cismi artık fırlatabilir. Önüne konan her şeyi dağıtıp, döküp saçmaktan zevk alır. Parmaklarını tek tek kullanmayı öğrenir. İnsanlara gösterdiği ilgi gelişir. Yanında tekrarlanan hareketleri taklit etmeye başlar: Eliyle başbaş yapmak ve oturduğu yerden öne eğilme hareketleri gibi.

Kendinden övgüyle bahsedildiğini anlar ve birden hoşlandığını belli eder.

Anneyle baş başa kaldığında, rahat bir diyalog kurabilir. Anne çocuğun tekrarladığı hecelerden birini söylediğinde, bebeğinden hemen cevap alır. Çocuk, kendine sorulan eşya ve kişilere bakar. Baba nerede, top nerede, denince aramaya başlar, bulamadı mı aramaktan vazgeçer.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 07:00
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