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Ön anlaşma tamam! İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsüsü

Meksika medyasına göre, Beşiktaş İngiliz ekibi West Ham forması giyen Meksikalı forvet Hernandez ile ön protokol imzaladı.

09 Kasım 2018 Cuma 08:47
Ön anlaşma tamam! İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsüsü

Hücum hattınd ayaşadığı sıkıntıyı ara transfer döneminde sonlandırmak isteyen Beşiktaş çalışmalarını hızlandırdı. Posta gazetesinin Meksika basınına dayandırdığı habere göre, Beşiktaş İngiliz ekibi West Ham forması giyen Meksikalı forvet Javier Hernandez ile ön protokol imzaladı. 

Bir süredir İngiliz ekibi ile gizli görüşmelerde bulunan siyah-beyazlılar 'Cihicarito' lakaplı yıldız oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralayacak. Beşiktaş kiralama bedeli olarak 2 milyon euro ödeyecek, satın alma opsiyonu ise 10 milyon euro olarak belirlendi. 

BEŞİKTAŞ'A 'EVET' DEDİ
Sezona sakat başlayan 30 yaşındaki forvet takımda 3. santrfor durumundan düşmekten rahatsız. Kariyerini başka bir takımda sürdürmek isteyen oyuncunun Beşiktaş'a 'evet' dediği öğrenildi.

Chicarito bu sezon çıktığı 9 maçta 2 gol kaydetti. 

2010 yılında Manchester United'a gösterdiği performansla yıldızı parlayan Hernandez, 2014 yılında Real Madrid'e transfer oldu. Son olarak 2017'de Leverkusen'den West Ham'a imza attı. 

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 08:47
  1. beşiktaş
  2. javier hernandez

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