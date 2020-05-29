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Spor

Omuzunda tendon yırtığı bulunan Nihat Özdemir ameliyat oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, sol omzundaki tendon yırtığı nedeniyle ameliyata alındı. Başarılı geçen operasyonun ardından Özdemir'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 13:30:00 - 2020-05-29 13:32:24
Omuzunda tendon yırtığı bulunan Nihat Özdemir ameliyat oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, sol omzundaki tendon yırtığı nedeniyle ameliyata alındı. Başarlı geçen operasyondan sonra Özdemir'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. TFF'nin internet sitesinden yayınlanan 'geçmiş olsun' mesajında "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir, bugün sol omzundaki tendon yırtığı nedeniyle planlı bir ameliyat geçirmiştir." ifadelerine yer verildi. 

İşte TFF'den yapılan açıklama:

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir, bugün sol omzundaki tendon yırtığı nedeniyle planlı bir ameliyat geçirmiştir.

Başarılı geçen ameliyatın ardından sağlık durumu iyi olan Başkan Özdemir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlıklı günler dileriz.

 

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