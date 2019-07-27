



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Omuz omuza vereceğiz, bu takımı şampiyon yapacağız." dedi.

Başkan Koç, sarı-lacivertli kulübün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği temmuz ayı olağan yüksek divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bu sezon teknik direktör Ersun Yanal'ın istekleri doğrultusunda transfer politikası izlediklerini belirten Koç, şunları kaydetti:

"Transferde tenkit ediliyoruz. 'Biz futbol kulübüyüz, diğer sporlara neden transfer yapıyorsunuz?' diyorlar. Doğrudur, her şeyin amiral gemisi futboldur. Futbolda başarı olmayınca diğer alanlardaki başarılar çok da kıymetli olmayabilir. Biz dünyanın en büyük spor kulübüyüz. Evet mali sıkıntılar içindeyiz. Ancak biz sadece futbol kulübü değiliz. Bu anlayışla diğer branşları yürütüyoruz. Orada nispeten transfer yapmak daha kolay. Ancak futbolda o kadar kolay değil ama bana göre şu ana kadar yaptığımız 7 transferde genci olsun, tecrübelisi olsun doğru istikametteyiz. Transferlerimiz bitmemiştir. Bir veya iki stoper, 6 numara ve bir forvet daha alacağız."

UEFA'nın finansal fair play kriterleri çerçevesinde transfer yaptıklarını aktaran başkan Koç, "İçinde bulunduğumuz durumları da düşününce maddi açıdan ve UEFA kıskacı açısından parayı basıp alamıyorsun. Dışarıdan gazel okumak kolay. Dışarıdan atıp tutmak kolay. İşin bir de gerçeği var. Gerçekler çerçevesinde biz doğru olduğuna inandığımız çalışmaları yapıyoruz." diye konuştu.

Çaykur Rizespor'dan kadrolarına kattıkları Vedat Muric transferinin büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Koç, şöyle devam etti:

"Garry Rodrigues'in buraya geliş şekli de büyük bir başarıdır. Onun da burada detaylarına girmeyeceğim. Oradan da bize saldırıyorlar. Suudi Arabistan'dan kaynağını da henüz bulamadığımız bir açıklama... Yok efendim 5 milyon avro veriyormuşuz, bütün maaşı ödüyormuşuz. Tereddütü olan da gelsin kulübe ona da gösterelim sözleşmeleri. Biz ne dediysek öyledir. Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum; evet bu işlerin daha erken olmasını biz de isteriz. Hocamızın elinde çok daha iyi bir kadro var. Çıkacak en iyisini yapacak. Hiç kimse de mazeret üretmeyecek. Omuz omuza vereceğiz, bu takımı şampiyon yapacağız. Yeni transferlerimiz de olacak."





- Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferi





Ali Koç, 19 yaşındaki oyuncuları Eljif Elmas'ın İtalyan ekibi Napoli'ye transferiyle ilgili şunları söyledi:

"Eljif Elmas konusunda eski yöneticiler de hortladı. Federasyon ziyareti falan yapıyorlar, ilgiyle izliyorum. Onlara da bir iki lafım olacak. Eljif çok genç bir yaşta büyük bir iş başardı. 18 yaşında Fenerbahçe A Takımı'nın formasını sürekli giydi. Meziyetini de hafife almayan, gençliğin verdiği duygularla disiplinsiz davranmayan, her daim bu formayla görmek istediğimiz karaktere sahip, geleceği çok parlak bir futbolcumuz. Onun yolu açık, şansı bol olsun. İnanıyorum ki kulübümüzü de iyi şekilde temsil edecektir. Ciddi bir transfer kaynağı elde ettik. Bu satışı yaptık. Yine hedef haline geldik. Arkadan iş çeviriyormuşum. İş ilişkilerim ile Napoli Kulübüne para veriyormuşum. Bu şeylerin sonu yok. Transferinde emeği geçen, kendisine şans veren, gelişimine katkı sağlayan başta Phillip Cocu ile Ersun Yanal'a ve yüksek bedelle satılmasını sağlayan pazarlıklarda bulunan Damien Comolli ve Selahattin Baki'ye, emeği olan herkese teşekkür ediyorum."

Kulüpte ilerleyen dönemde çok daha büyük bir tüzük değişikliğine gideceklerini anlatan Ali Koç, "Daha dinamik ve çağdaş tüzüğe ihtiyaç var. İki yılda bir seçim olmaz. Seçim mümkünse dört yılda bir olmalı ve üç kereyle de sınırlanmalı." ifadelerini kullandı.

Eski yöneticilerden Köksal Özbek'in konuşmasına tepki gösteren Koç, "Laflarınızı aynı şekilde iade ediyorum. Dereağzı'nda oturup ahkam kesmek kolay. Nelerle uğraştığımızı bir bilseniz biraz daha konuşmalarınızda mahcup olurdunuz. Bugüne kadar sabrettim, yutkundum. Her şeyin bir yeri, yordamı vardır. Dereağzı'ndaki büyüklerimiz değerlidir ancak bu camia sadece Kıbrıs'ta oturanlardan teşkil olmaz. Bu camianın 33 bin üyesi var. Milyonlarca taraftarı var. Bu camia bir avuç insan tarafından itilip kakılacak bir camia değil." değerlendirmesinde bulundu.





- "Ayağınızı denk alın"





Ali Koç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Fenerbahçe'nin değerleri üzerinden hem yönetimimizi hem şahsımı karalamalara tenezzül eden, itibar cellatlığına soyunan, küçük akıllarıyla televizyon, gazete ve sosyal medyayı kullananların hepsini biliyoruz, hepinizi not ediyoruz. Sizler yunus yüzümüzü gördünüz artık yavuz yüzümüzü göstermenin zamanı geldi. 'Fenerbahçe başarısız olsun, kendi gündemimizi yaratalım'... Bunların yanında seçimlerde bana oy verenler, 'Nasıl olsa Aziz Yıldırım'ı deviremeyiz, Ali Koç'u deviririz.' deyip bana destek olmuş; 'Hele şu ilk altı hafta geçsin de biraz da başarısız olsunlar tribünleri etkileriz.' diye plan yapanlara mesajım var. Ayağınızı denk alın. Kim olduğunuzu biliyoruz. Ne yapmaya çalıştığınızı biliyoruz. Kimlerle aşık attığınızı da biliyoruz. Neye uğrayacağınızı şaşırırsınız.

Biz burada en iyi niyetlerle, en saf duygularla hata yaptığımız zaman da iyilik yapmaya çalıştığımızda da Fenerbahçe'yi şu an içinde olduğu durumdan çıkarmaya çalışıyoruz. Daha sağlıklı konuma getirmek için çaba sarf ediyoruz. Bırakın dışarıyla mücadele edelim. Bir de sizlerle uğraşmayalım. Eğer uğraşmamızı istiyorsanız seve seve... İzin verin çıkalım şu durumdan. Samimi Fenerbahçelilere söylüyorum. Fenerbahçe Başkanı hakkında çıkan dedikodular niye başka kulüp başkanları hakkında söylenmiyor. Bir düşünün. Sorunun cevabı ortada. Biz buradayız. İnşallah çok güzel günler yakında."





- UEFA'nın verdiği karar





Ali Koç, UEFA'nın Fenerbahçe'ye Avrupa kupalarından men cezası vermemesi kararının çok büyük bir başarı olduğunu söyledi.



UEFA'nın sarı-lacivertli kulüp hakkındaki kararını değerlendiren Ali Koç, "UEFA, finansal fair play ile ilgili karar verdi. Çok şükür ki Avrupa'dan men kararı çıkmadı. Bu, çok büyük bir başarıdır, prestij konusudur. 2 milyon avro ceza yedik. 23 oyuncu kısıtlaması ve pozitif transfer dengesi var. Bunları bekliyorduk. Kulübümüz bu konuda büyük bir başarı elde etmiştir. Bu, çok olumlu bir sonuçtur." ifadelerini kullandı.

UEFA'nın karar verirken sarı-lacivertli kulübün iyi niyetli ve samimi çalışmalarını göz önünde bulundurduğunu aktaran Koç, "Durumu değiştirmek için iyi niyetle ve var gücümüzle çalıştık. UEFA burada sermaye artırımı, ticari gelirlerdeki artışlar ve 'Fener Ol' kampanyasına önem vermiştir. Pozitif ilişkiler ve şeffaf olmamız olumlu etki yapmıştır. Bununla beraber Bankalar Birliği anlaşması ve Türkiye Futbol Federasyonunun yeni talimatnamesi olumlu etkide bulunmuştur. Taraftarlarımıza bu süreçteki sonsuz desteği için binlerce kez teşekkür ediyorum." diye konuştu.





- Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan görüşmeler





Ali Koç, kulübün borçlarının yapılandırılması amacıyla Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile 10 gün içinde anlaşma imzalayacaklarını kaydetti.

TBB ile görüşmelerin devam ettiğini ifade eden başkan Koç, "İnşallah 1 hafta, 10 gün içinde Türkiye Bankalar Birliği ile imzalayacağız. Böyle bir anlaşmaya muhtaç olmamayı gönül isterdi. İnşallah bizler mali bağımsızlığımızı, bu devraldığımız borç batağı durumdan omuz omuza çıktığımızda çok daha sağlıklı finansal kararlar verebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.





- Galatasaray'a gönderme





Ali Koç, Fener Ol kampanyası ile ilgili daha önce görüşlerini dile getiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e isim vermeden eleştiride bulundu.

Koç, konu hakkında şunları kaydetti:

"Rakiplerimizden birinin başkanının kampanyamıza dil uzatması, kendi takımının hocasını göstererek kinayeli ve yakışıksız konuşmasını üzülerek izledik. O seviyeye düşmeyeceğiz. Biz tenhada da kalabalıkta da aynı konuşan insanlarız. Kendi hocasına verilen tazminatla ilgili söyleyeceklerimiz henüz bitmedi. Sistemin ne kadar kokuşmuş olduğunu, insanların kayrıldığında kaynakların nasıl heba edildiğini daha iyi anlayacaksınız. Bu durumun mahkemeye bile gitmemesi söz konusuydu. Detaylarını yönetim kurulu üyemiz Alper Bey yakın zamanda basına aktaracak. İnşallah rakiplerimiz de bir gün bizler gibi bir kampanya etrafında kenetlenebilir."





- "3 Temmuz çok uzadı"





Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 2010-2011 sezonunun ardından yaşanan 3 Temmuz süreci hakkında şu ifadeleri kullandı:

"3 Temmuz artık çok uzadı. Sabırsızlanıyoruz. 13'üncü duruşma eylül ayında başlıyor. İlk defa 3 hafta arka arkaya olacak. Sene sonuna kadar karar çıkacağına inanıyoruz. Fenerbahçe'nin müşteki olmaması mantığa aykırı. Biz ancak dışarıdan takip ediyoruz. Şov yapmadan ve tribünlere oynamadan hukuk çerçevesinde duruşmaları takip ederek konuyu takip ediyoruz."

Fenerbahçe Futbol Takımı'nı taşıyan otobüse 4 Nisan 2015'te silahlı saldırıda bulunulduğunu hatırlatan Koç, "Bu arada Fener Ol'un başlangıç gününü de özellikle 4 Nisan olarak seçmiştik. Konuya dikkat çekebilmek için. Yöneticilerimiz Trabzon'a giderek Cumhuriyet Başsavcısı ile görüştü. Yakın zamanda orada da enteresan gelişmeler olacağına inanıyoruz." diye konuştu.





- Fener Ol kampanyası





Ali Koç, 4 Nisan'da başlattıkları Fener Ol kampanyasından şu ana kadar 150 milyon lira topladıklarını kaydetti.

Kampanyadan beklentilerini bu sene 200 milyon lira olarak belirlediklerini kaydeden Koç, "İnşallah bu rakamı yakalarız. Kampanya, 4 Haziran'a kadar devam ediyor. Ağustostan sonra gaza basacağız. Geçen sene 41 bin kombine sattığımızda sağladığımız gelir 105 milyon liraydı. Fener Ol, şimdiden bunun üstüne çıktı. Çok büyük başarı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Daha çok yolumuz var. Fenerbahçe'yi sağlıklı bir hale getirmek zorundayız. 'Fener Ol'maya devam etmeliyiz." şeklinde görüş belirtti.

Başkan Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kısa mesaj deyip geçmeyin. Bugüne kadar sadece Acun Ilıcalı'nın yaptığı kampanyada 1,1 milyon, toplamda ise 1,6 milyon kısa mesaj atıldı. Toplanan rakam herhangi bir kampanyanın çok üstünde. Katılım sayısına baktığınızda eşi benzeri yok. Ancak bu camianın potansiyelinin çok daha gerisindedir. Daha fazla meblağ toplayabiliriz. Fenerbahçeliler her zaman 'Fener Ol'ur. Katkısı geçenlere teşekkür ediyorum."





- "Umarım TFF her kulübe eşit mesafede durur"





Ali Koç, Nihat Özdemir başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun her kulübe eşit mesafede olması gerektiğini belirtti.

Seçim sürecinde TFF'ye isim önermediklerinin altını çizen Koç, "Felsefe ve anlayış olarak bu yaklaşımın tamamen karşısındayız. Atamalar liyakat bazında yapılmalı. Spora katma değer katacak ve sporun marka değerini artıracak insanların göreve gelmesi gerektiğine inanıyoruz. Formalarını çıkartamayıp orada takımlarını temsil etmeye giden insanlardan oluşan yönetim kurulu olmaması gerektiğine inandığımız için hiçbir önerimiz olmadı. Tek olan önerimiz, eski sistemin devam etmemesi üzerineydi. Arzulanan bir noktaya yaklaştığımızı görüyorum. Umarım TFF, Türk futboluna yakışan bir şekilde her takıma eşit mesafede durabilir." şeklinde konuştu.





- "Keşke Badia görevinden ayrılmasaydı"





Sarı-lacivertli kulüpte altyapı faaliyetlerine önem vermeyi sürdüreceklerini dile getiren Ali Koç, şunları kaydetti:

"Altyapıda önceliğimiz ve ciddiyetimiz değişmemiştir. Futbol altyapı teknik sorumlusu David Badia, çok ısrar etmemize rağmen kendi arzusuyla görevinden ayrıldı. Bir sene içinde bir sistem geliştirdi. İki sene evvel Fenerbahçe 21 Yaş Altı Takımı, Türkiye şampiyonu oldu. O takımdan ne hikmetse hiç kimse A takıma geçemedi. O takımdan Merih Demiral, Juventus'ta. İstanbulspor'da oynayan Duhan Aksu'nun Lille'e transfer olacağı söyleniyor. Recep Niyaz, Yasir Subaşı ve Melih Okutan çıktı. Bunların hiçbiri Fenerbahçe'ye yar olmadı. Bizim dönemimizde giden Yasir için ise geri alma maddesi koydurduk. 1 milyon liraya geri aldık ve Kayserispor'a bonservisiyle verdik."

Altyapıda oynayan oyuncuların A takıma yükselememesini antrenörlere sorduğunu kaydeden Koç, şöyle konuştu:

"A takım beğenmedi, dediler. Hasan Çetinkaya'nın ise 'Bize bu futbolcular iletilmedi' gibi bir demeci var. Alt üste, üst de alt tarafa parmak gösteriyor. Bir sıkıntı vardı. Bu kadar futbolcuyu insan elinden kaçırınca acaba demeyi hissediyor. Tüm genç oyuncularımızı geri alma maddeleri ve gelecek satışlarından yüzde alma şartıyla yolluyoruz. David Badia bize binlerce sayfalık raporlar bıraktı. 9 yaş altından 21 yaş altına kadar futbolcular için tüm dokümanlar şu an kulübün kurumsal hafızasında. David Badia keşke görevi bırakmasaydı. Badia'nın 'Burada bir yabancı barınamaz.' ifadesi var. Bakalım getireceğimiz kişi ne kadar barınacak."