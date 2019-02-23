“Ömürsün Doktor” izleyenleri güldürdü

Bozüyük Belediyesi tarafından yetişkinlere yönelik olarak düzenlenen tiyatro etkinlikleri kapsamında sahnelenen ve sevilen tiyatro sanatçılarının rol aldığı “Ömürsün Doktor” adlı komedi oyunu Bozüyüklü tiyatroseverleri adeta gülmekten kırdı geçirdi.

Rus edebiyatının önemli yazarlarından Anton Çehov’un yaşadıklarını ve öykülerini seyirciyle paylaşan, renkli karakterler eşliğinde müzikle komedinin harmanlandığı ’Ömürsün Doktor’ isimli tiyatro oyunu Bozüyük seyircisi ile buluştu. Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak sahnelenen oyun yoğun ilgi gördü. Salonun tamamen dolu olduğu oyunda tiyatro severler bol bol kahkaha atarak keyifli dakikalar geçirdiler. Bozüyüklüler 2 perdelik komedi oyununu izlemek için erken saatlerden itibaren Metristepe Kültür Merkezi’ne akın etti. Yoğun ilgi gören oyunu Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Keskin ve çok sayıda sanatsever izledi. Yapımcılığını Sercan Şahinkaya ve Ahmet Dinç’in üstlendiği, yönetmenliğini Kubilay Zerener’in yaptığı oyunda; sevilen oyuncular Gökhan Yıkılkan, Sadi Celil Cengiz, Fulden Akyürek, Ferdi Kurtuldu, Burak Alkaş, Ramazan Karakaş, Sedanur Özgün ve Doğan Bekdoğdu rol aldı. Oyunun sonunda sahneye gelen Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Keskin ilk olarak tiyatro sanatçılarına ve izleyenlere Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın sevgi ve selamlarını iletti. Başkan Yardımcısı Keskin daha sonra oyuncuları başarılı performansları nedeni ile tek tek tebrik ederek bu güzel oyun için teşekkür etti. Tiyatro ekibine kendilerini Bozüyük’te ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yardımcısı Keskin sanatçılara plaket takdim etti.